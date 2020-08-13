Понад половина українців - за вступ до ЄС, трохи менше хочуть до НАТО

Понад 50% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу, трохи менше половини - за вступ країни до НАТО.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження Центру "Социс" і Центру Разумкова.

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до Євросоюзу, таке рішення підтримали б 57,9% українців, 26,9% проголосували б "проти", 5,8% не брали б участі в референдумі, 9,5% респондентів відмовилися відповідати.

Водночас за вступ України до НАТО проголосували б 47,7% опитаних. Майже третина українців проголосували б "проти", 6,5% не прийшли б на такий референдум, 13% опитаних відмовилися від відповіді.

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Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося Центром "Социс" та Центром Разумкова 21-28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України загалом без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.