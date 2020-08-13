Путінський «Супутник»: мегафейк чи експеримент на росіянах?

Російська вакцина проти коронавірусу викликає глобальний скепсис

Цього тижня Путін оголосив про створення в Росії антикоронавірусної вакцини. Як відомо, над подоланням пандемії б’ються найкращі уми всього світу. Трамп обіцяє вакцину до кінця року, у Європі обережно кажуть про середину наступного року. Й ось на весь світ заявлено, що вакцина нібито вже є і навіть випробувана на одній з дочок самого російського президента.

КОСМІЧНІ ШВИДКОСТІ

Назвали вакцину, створену в московському Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології ім. Гамалії дуже символічно – «Супутник V». Натяк на те, що в далекому 1957 році запуск СРСР першого в історії супутника став потрясінням для всіх. Мовляв, Росія знову попереду всієї планети. І навіть на спеціальному сайті, присвяченому вакцині, можна послухати звуковий сигнал, який надсилає супутник з космосу.

На цьому ж сайті сімома мовами розповідається про препарат на основі аденовірусного вектору та підкреслюється, що він став першою зареєстрованою вакциною від нового коронавірусу SARS-COV-2 на ринку. «Ця подія створила так званий «момент Супутника» (читай «момент слави, прориву») для світової спільноти», – гордо заявляють автори й додають, що відкриті до співробітництва з усіма людьми доброї волі.

Але чомусь фахівці за кордоном дуже обережно поставилися до цієї новини й вітати російських колег не квапляться. І схоже, не через заздрість. Усі в один голос кажуть, що даних про результати тестування малувато, аби розділити гордість Путіна. Та й власне тестування викликає чимало питань.

Розробники повідомляють, що фаза 1 і 2 клінічних випробувань вакцини, технічна назва якої Gam-COVID-Vac, були завершені 1 серпня 2020 року і що всі добровольці добре їх перенесли, не було зареєстровано непередбачених і серйозних небажаних явищ, у всіх розвинулись антитіла та клітинна імунна відповідь. Скільки людей брало участь у тестуванні – не повідомляється, але в ЗМІ проскочила цифра – 38. В усталеній практиці при клінічних випробуваннях другої фази беруть участь кількасот волонтерів. А в третій, коли проводиться проспективне плацебо-контрольоване дослідження і частина піддослідних отримують вакцину, а частина – плацебо, – тисячі, а то й десятки тисяч.

Росіяни ж повідомляють, що фаза 3 клінічних випробувань розпочинається 12 серпня, тобто наступного дня після надання свідоцтва, за участі «понад 2000 чоловік у Росії, низці близькосхідних країн, включаючи ОАЕ і Саудівську Аравію, і країнах Латинської Америки, зокрема Бразилії та Мексиці»… А це вже взагалі виглядає вельми дивно: не так багато людей, та ще й розкинутих по різних країнах.

Що ж до склад препарату, то, як стверджує видання «Фонтанка.ру», до нього входять як основні речовини збудники респіраторних захворювань (аденовірусів) і допоміжні – етанол (спирт), сахароза, два види солі, гексагідрат хлориду магнію, полісорбат, вода й хімічна сполука «Тріс» для буферного розчину. (За достовірність інформації поручитися ми не можемо).

НАЗДОГНАТИ ТА ВИПЕРЕДИТИ АМЕРИКУ

Отже, ще до підтвердження її ефективності, стійкості, нешкідливості, відсутності побічних ефектів вакцина отримала свідоцтво про реєстрацію від МОЗ Росії 11 серпня, і «відповідно до правил, прийнятих під час пандемії» може використовуватися для вакцинації населення в Росії, стверджують автори. Медиків можуть начебто почати вакцинувати вже в кінці серпня (!), масове виробництво, як очікується, розпочнеться у вересні, а в широкій обіг вона надійде 1 січня 2021 року.

Проти такого поспіху застерегла Всесвітня організація охорони здоров'я. Там Росію закликали при створенні вакцини дотримуватися чинних міжнародних правил виробництва надійних і безпечних медикаментів. «Будь-яка вакцина має пройти всі необхідні тести перед допуском на ринок… Існують усталені практики та рекомендації», – заявив речник ВООЗ Крістіан Ліндмайер. Після оголошення цього тижня ВООЗ повторив: безпека і дієвість нової російської вакцини від коронавірусу мають бути ретельно перевірені.

Навіть російська Асоціація організацій з клінічних досліджень (некомерційна організація, яка об'єднує учасників російського ринку клінічних досліджень; до неї входять найбільші світові фармацевтичні компанії, такі, як Pfizer, AstraZeneca, Bayer та ін.) закликала відкласти держреєстрацію до успішного завершення фази 3. Адже саме ця фаза є вирішальною: збирається інформація не лише про ефективність препарату, а й про інші прояви його дії, у тому числі щодо безпечності для різних груп населення.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Західні експерти кажуть, що, навіть якщо препарати показують свою успішність під час перших фаз, на третій можуть виявлятися речі, які ставлять хрест на всій роботі. Проте Росздравнадзор категорично заявив, що критики просто не знають усіх деталей результатів досліджень. Головний епідеміолог МОЗ Росії не бачить підстав для затримки з реєстрацією вакцини, а міністр охорони здоров’я РФ доповів Путіну про «високу ефективність і безпечність» препарату.

Путін же стверджує, що й сам про це добре знає, його дочка, мовляв, після двох щеплень почувається добре. Котра з дочок – Марія Воронцова чи Катерина Тихонова – поклала себе на вівтар науки, російський ватажок не уточнив. Але мотив тут може бути не лише суто альтруїстичний. Як дізналися ЗМІ, старша донька Путіна, Марія, є співвласницею компанії, яка бере участь у реалізації найбільшого в Росії приватного інвестиційного проєкту у сфері охорони здоров'я (який займається сучасними методами боротьби з раком), а Катерина керує компанією «Іннопрактика», яка розробила масштабний проєкт з розширення Московського державного університету ім. Ломоносова. Те, що виробництво вакцини або навіть причетність до процесу може принести неабиякі дивіденди компаніям-виробникам, розуміють усі.

ЗАХІД СУМНІВАЄТЬСЯ

Російські вчені насправді мають великий досвід і зробили чимало наукових винаходів. Але західні експерти цього разу сповнені сумнівів.

Так, головний експерт з інфекційних захворювань у США Ентоні Фаучі не впевнений, що тестування вакцин у Росії були проведені належним чином – через те, наскільки швидко вони завершилися.

Помічниця президента США Келліан Конуей також розкритикувала поспішне створення Росією вакцини без проведення всіх необхідних випробувань. Чиновниця заявила, що США дотримуються «набагато суворіших» стандартів у розробці вакцин, ніж РФ (а вже хто-хто, а Трамп зробив би все, аби отримати вакцину до виборів, якби міг). У самих США в роботі шість потенційних вакцин на третій стадії розробки.

«Справа не в тому, щоб першим зробити вакцину. Ідеться про те, щоб вакцина була безпечною та ефективною», – заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар. Лоуренс Гостін, експерт міжнародного права з охорони здоров'я в Університеті «Джорджтаун» у Вашингтоні, висловив стурбованість тим, що Росія нехтує важливими кроками у цьому процесі.

Одним з основних розробників і виробників вакцин та лідерів у роботі над створенням препарату проти COVID-19 є Німеччина. Але німецькі експерти й чиновники ще більш обережні та кажуть, що раніше середини наступного року навряд чи варто розраховувати на препарат. «Це потребує часу», - підкреслює профільний міністр Аня Карлічек. Прессекретар МОЗ ФРН, коментуючи російський «успіх», заявив, що про якість, ефективність та безпечність російської вакцини нічого не відомо. «Позитивний баланс користі й ризику для вакцини має бути продемонстрований, перш ніж її можна буде використовувати в широкому масштабі», - заявив він, також додавши, що в ЄС безпека пацієнтів є пріоритетом.

Інститут Пола Ерліха (PEI), який, власне, відповідає за створення вакцин у ФРН, застеріг: усі випробування вакцини проти COVID-19 мають проводитися так само обережно, як і інших препаратів, незважаючи на те, що пандемія підштовхує діяти скоріше. Президент PEI Клаус Цихутек також звернув увагу на те, що в питанні схвалення вакцини в Росії спостерігається недостатня прозорість і брак даних щодо безпечності та ефективності клінічних випробувань. Тому затвердження нової вакцини слід розглядати «з обережністю», зауважив Цихутек.

Президент Німецької медичної асоціації Клаус Рейнхардт назвав схвалення вакцини «експериментом на людях з високим ризиком». Він вважає «безвідповідальним» вакцинувати цілі групи населення на цій стадії розвитку препарату. За словами Рейнхардта, створюється враження, що йдеться про «популістський захід авторитарної держави, яка хоче продемонструвати світовій спільноті свої наукові можливості».

У даний час у всьому світі активно працюють над близько 170 проєктами зі створення вакцини, та лише шість із них перебувають на передовій, третій фазі клінічних випробувань. Кількість інфікованих у світі тим часом стрімко зростає і наближається до 21 мільйона, Росія при цьому – на четвертому місці. Не просто окремі люди, усе людство потребує вакцини проти напасті. Але якщо новий «прорив російської науки» виявиться черговим фейком, то… ніхто не здивується.

У Кремлі, схоже, вирішили ризикнути. Путіну дуже потрібна сьогодні історія успіху.

Ольга Танасійчук.