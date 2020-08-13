За добу COVID-19 підтвердили у 92 медиків

За минулу добу COVID-19 лабораторно підтверджено у 92 медпрацівників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 13 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас черговий антирекорд - за добу у 1592 осіб, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівники", - сказав Степанов.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 5 983 дітей та 9 492 медпрацівників.

Також, за словами Степанова, зафіксовано найбільшу кількість госпіталізованих за минулу добу — 315 осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 за добу зареєстрована в Харківській області — 209, Львівській — 166, Івано-Франківській — 138, Чернівецькій - 130, м. Києві — 133 та Одеській області — 114 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 86 140 випадків захворювання на COVID-19.