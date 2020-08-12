Детективи НАБУ вручили повістки на допит суддям ОАСК

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили повістки на допит суддям Окружного адміністративного суду Києва, яких напередодні оголосили в розшук.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці бюро у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Підозрювані судді ОАСК особисто отримали повістки про виклик на допити. 12 серпня детективи НАБУ вручили їх служителям Феміди, яких учора змушені були оголосили в розшук", - йдеться у повідомленні.

У бюро заявили, що оголосили суддів у розшук, оскільки починаючи з 23 липня вони не з’являлися на допити.

Зазначається також, що наразі відсторонити підозрюваних суддів від здійснення правосуддя та обрати щодо них дієві запобіжні заходи слідство не може, оскільки на це потрібна згода Вищої ради правосуддя.

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"НАБУ та САП здійснили необхідні кроки для винесення відповідного питання на розгляд ВРП та сподіваються на швидке ухвалення рішення. Досудове розслідування триває", - поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

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21 липня у НАБУ повідомили, що у межах кримінального провадження, у якому в ОАСК НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям суду.

Тоді ж НАБУ оголосило в розшук цих суддів ОАСК, серед яких і голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У САП поінформували, що повторно направили до ОАСК підозри суддям, які із суду раніше повернули в Офіс генпрокурора.

12 серпня Вовк написав у фейсбуці, що не переховується і готовий прийти на допит.

Згодом він заявив, що отримав повістку на допит 17-18 серпня.