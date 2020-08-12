Данілов впевнений, що дефіциту масок в Україні більше не буде

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний у тому, що дефіциту захисних масок в Україні більше не буде.

Про це він сказав журналістам після засідання круглого столу на тему: «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку» в Укрінформі.

“Якщо йдеться про маски, то наш бізнес швидко відреагував. Сьогодні виробництво масок в Україні більш ніж достатнє для нашої країни. І обмежувати бізнес не бачимо жодного сенсу. Але якщо буде така необхідність, ми обов'язково будемо звертати увагу, щоб вони це припиняли (експорт засобів індивідуального захисту — ред). Але ще раз скажу, на сьогодні такої необхідності немає”, - сказав Данілов.

Водночас він звернув увагу на те, що коронавірусна інфекція досі залишається великою проблемою, але суспільство доволі легковажно до неї ставиться.

Читайте також: За добу коронавірус підтвердили у 116 дітей та 65 медиків

Данілов закликав українців бути обережними та оберігати співвітчизників старшого віку, для яких коронавірусна інфекція може обернутися складними наслідками.

Як повідомлялося, заборону на експорт засобів індивідуального захисту, що діяла в Україні у зв‘язку із коронавірусом, знято з початку серпня. Уряд у березні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення, серед яких маски та респіратори, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу.

В Україні за добу виявлено 1433 випадки зараження коронавірусом, станом на 12 серпня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 становить 84 548.