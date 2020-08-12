В Україні існують передумови для створення високотехнологічних збройних сил - Горбулін

В Україні існують передумови для створення високотехнологічних збройних сил.

Таку думку висловив під час круглого столу в Укрінформі голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень, член наглядової ради ДК "Укроборонпром" Володимир Горбулін, передає кореспондент агентства.

"Ведуться в Україні і розробки зброї на нових фізичних принципах - мова про електромагнітну зброю. Передумови для створення високотехнологічних збройних сил в Україні існують. Саме тому ми покладаємо надії на оборонно-промислову реформу, яка наразі розпочинається", - сказав він.

Горбулін у цьому зв'язку привітав створення профільного відомства - міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Вперше за останні 20 років можливе створення трикутника "наука-промисловість-ЗСУ". Безумовно, під політичним керівництвом наших вищих органів влади", - зауважив він.

За словами Горбуліна, найважливішою метою оборонно-промислової реформи є посилення можливостей побудови національної оборони за рахунок активного, системного переозброєння та ефективного впровадження у цій сфері новітніх технологій.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Кабінет міністрів прийняв постанову про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це стало першим етапом реформування ОПК. Другим етапом буде трансформація організаційно-правової форми роботи підприємств Укроборонпрому.