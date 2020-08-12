В Україні завтра розподілять карантинні зони за новими критеріями — МОЗ
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Завтра (у четвер, 13 серпня, — ред.) з урахуванням тих змін, які були внесені, буде проведена комісія ТЕБ та НС, як визначив прем'єр, і завтра буде поділено на ті чи інші рівні небезпеки в залежності від тих показників, які затверджені", - сказав Степанов.
Він додав, що також будуть застосовуватися певні коефіцієнти до міст обласного значення, оскільки саме в цих адміністративно-територіальних одиницях існує певна міграція населення, яке приїжджає на роботу з областей.
Міністр охорони здоров’я також поінформував, що детальна інформація про критерії розподілу адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідемічної небезпеки, а також уточнення щодо обмежень в кожній зоні буде оприлюднена на сайтах Кабінету Міністрів та Міністерства охорони здоров'я.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів вніс зміни в постанову №641, якою регламентуються карантинні обмеження в країні, зокрема встановив три показники, за якими в регіоні встановлюється рівень епідеміологічної небезпеки: відсоток заповненості ліжок в медзакладах, де лікують пацієнтів з COVID-19; рівень тестування на COVID-19 не менше 24 тестів на 100 тис. населення; показник захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях на рівні 40 осіб на 100 тис. населення.