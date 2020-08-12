В Україні завтра розподілять карантинні зони за новими критеріями — МОЗ

У четвер комісія ТЕБ та НС розподілить регіони по зонах епіднебезпеки за новими критеріями.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Завтра (у четвер, 13 серпня, — ред.) з урахуванням тих змін, які були внесені, буде проведена комісія ТЕБ та НС, як визначив прем'єр, і завтра буде поділено на ті чи інші рівні небезпеки в залежності від тих показників, які затверджені", - сказав Степанов.

Він додав, що також будуть застосовуватися певні коефіцієнти до міст обласного значення, оскільки саме в цих адміністративно-територіальних одиницях існує певна міграція населення, яке приїжджає на роботу з областей.

Міністр охорони здоров’я також поінформував, що детальна інформація про критерії розподілу адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідемічної небезпеки, а також уточнення щодо обмежень в кожній зоні буде оприлюднена на сайтах Кабінету Міністрів та Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів вніс зміни в постанову №641, якою регламентуються карантинні обмеження в країні, зокрема встановив три показники, за якими в регіоні встановлюється рівень епідеміологічної небезпеки: відсоток заповненості ліжок в медзакладах, де лікують пацієнтів з COVID-19; рівень тестування на COVID-19 не менше 24 тестів на 100 тис. населення; показник захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях на рівні 40 осіб на 100 тис. населення.