Кабмін уточнив перелік установ Національної академії меднаук

Кабінет Міністрів затвердив перелік наукових установ, які входять до складу Національної академії медичних наук України.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 12 серпня без обговорення.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, проєкт постанови розроблено з метою впорядкування переліку наукових установ, що перебувають у віданні Національної академії медичних наук України.

Згідно з документом до Національної академії медичних наук входять 34 інститути, Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенхірургії НАМН, Науковий центр радіаційної медицини НАМН.

Також документом визнається такою, що втратила чинність постанова КМУ № 953 від 3 червня 1999 року, згідно якої до складу НАМН входило 17 наукових установ та інститутів.