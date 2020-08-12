ВРП: Потрібно визначити чіткі підстави для відкладення розгляду справ в умовах карантину

Заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький наголосив на необхідності напрацювання уніфікованих підходів до особливостей розгляду судових справ в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом COVID-19, зокрема - підстав для відкладення розгляду справ.

Як передає Укрінформ, на цьому він наголосив під час круглого столу «Особливості функціонування судів в умовах карантину: рівні права для всіх учасників процесу», який відбувся 12 серпня в режимі відеоконференцзв’язку, інформують у ВРП.

На думку Маловацького, важливо віднайти баланс між процесуальним принципом розгляду справи протягом розумного строку і гарантуванням безпеки громадян під час пандемії.

За його словами, потреба розгляду справи в розумний термін має корелюватися з принципом безпеки людини та з дотриманням права громадян на участь у судовому засіданні.

Як зазначається, наразі суди отримують клопотання про відкладення розгляду справи через неможливість учасників прибути у судове засідання у зв’язку з обмежувальними заходами, зумовленими карантином.

Читайте також: У ВРП чекають пропозицій щодо нормативів навантаження суддів

«Бажано виробити уніфіковані підходи до того, на які обставини суду слід зважати в умовах карантину, щоб процес був передбачуваним. Якщо судді і професійна спільнота вважають, що існує необхідність внесення змін до процесуального законодавства і встановлення додаткових підстав для відкладення розгляду справ, давайте ініціювати такі зміни», – сказав Маловацький.

Він закликав усіх учасників судового процесу надавати ВРП свої пропозиції для вироблення узагальненого підходу та унормування підстав для відкладення судових справ у випадку, коли сторони не можуть бути представлені у суді.

«Якщо потрібно – просити народних депутатів ініціювати внесення відповідних змін до процесуальних кодексів. Або врегулювати це питання шляхом узагальнення судової практики Верховним Судом. Це дало б можливість застосовувати однакові підходи в однакових випадках, встановлювало б певний прецедент, який унормував би ситуацію і зняв би напруженість і непорозуміння. Звісно, можна застосовувати право у кожному окремому випадку, однак множинність, повторюваність випадків дає можливість сформувати однакові принципи і підходи. У цьому полягає основна мета застосування і розвитку права», – зауважив Маловацький.

На його думку, запровадження єдиних підходів не лише сприятиме подальшому розвитку правозастосування в умовах карантину, а й унеможливить притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності через порушення строків розгляду справ під час пандемії.

У ВРП нагадують, що раніше відомство надало судам рекомендації щодо забезпечення стабільної роботи в умовах карантину.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 1433.