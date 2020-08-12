Зеленський зустрівся з випускниками, які найкраще здали ЗНО

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з випускниками, які набрали найбільше балів на ЗНО запевнив, що влада зробить усе, щоб молодь стала надійною опорою України у майбутньому.

Про це передає Укрінформ із посиланням на сторінку глави держави у Фейсбуці.

“Зустрівся з випускниками, котрі набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні! І дуже точно розуміють своє місце та вагомість знань у сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним – вчись! Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України майбутнього”, - написав Зеленський.

Президент привітав випускників з Міжнародним днем молоді.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО тривала з 25 червня до 17 липня. Учасники ЗНО мали можливість скласти тести щонайбільше з 4 предметів, з яких два обов'язкові і два предмети на вибір. У 2020 році кількість учасників ЗНО, які отримали за тестову роботу 200 балів, склала 447 осіб. Це майже вдвічі більше порівняно з попереднім роком. З 24 липня стартувала додаткова сесія ЗНО. Вона триватиме до 10 серпня.