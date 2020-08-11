Президент підписав закон щодо підтримки кіновиробництва

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва» № 821-ІХ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Закон вносить зміни та доповнення до пункту 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, якими звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва та компонування відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп’ютерної графіки”, - йдеться у повідомленні.

Також закон повернув до Податкового кодексу норму, яка виключає субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених законом «Про державну підтримку кінематографії в Україні», з переліку оподатковуваних в Україні доходів нерезидентів.

Таким чином, документ удосконалює умови надання послуг з виробництва кіно- та відеоматеріалів на замовлення нерезидентів, узгоджує їх з практикою європейських країн і тим самим підвищує конкурентоспроможність виробництва таких послуг в Україні.

“Здешевлення послуг з кіно- та відеовиробництва для іноземних компаній сприятиме розвитку цієї галузі в Україні, розвитку та зростанню національної економіки за рахунок росту суміжних з кіновиробництвом галузей: готельного та ресторанного бізнесу, транспортних, фінансових, юридичних послуг, супутніх послуг інших галузей креативної індустрії, а також розвитку туризму та посиленню туристичної привабливості України”, - зазначається у повідомленні.

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Це позитивно вплине на популяризацію та покращення іміджу України у світі, зокрема, для посилення її інвестиційної привабливості в інших галузях економіки.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва» 21 липня 2020 року.