У ВРП чекають пропозицій щодо нормативів навантаження суддів

У Вищій раді правосуддя (ВРП) ініціювали обговорення критеріїв нормативного навантаження суддів та чекають конструктивних пропозицій від суддівської спільноти.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, повідомляється на сайті відомства.

За його словами, ВРП ініціювала обговорення суддями питання щодо можливості застосування середньої тривалості розгляду судових справ за категоріями та коефіцієнтами їх складності. "Тож чекаємо від суддів конструктивного діалогу та конструктивних пропозицій", – заявив Маловацький.

На його переконання, показники навантаження мають бути такими, щоб судді могли працювати в нормальному режимі та отримувати за свою роботу достойну заробітну плату. "Скажімо, якщо судді господарських судів визнають, що не можуть розглянути середню справу впродовж 540 хвилин, як визначено у дослідженні 2019 року, що проводилось ДСА України спільно з Радою суддів України за підтримки Програми USAID "Нове правосуддя", вони мають обґрунтувати це, і цей показник буде перерахований", – сказав заступник голови ВРП.

Він нагадав, що у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Бурмич та інші проти України" від 12 жовтня 2017 року зауважено: досудова статистика має відповідати дійсності. При цьому, підкреслив Маловацький, як вбачається зі статистичних даних, не всі справи, які розглядаються судами, обліковуються у судах. "Це означає, що судді працюють понад норму і їм за це додатково не платять. Чи справедливо це? З моєї точки зору – ні", – заявив заступник голови ВРП.

За його словами, залежно від того, яку кількість справ можуть розглянути судді за певний час, будуть затверджені штатні розписи судів. "Ми хочемо затвердити показник, який надасть можливість додати суддів у ті суди, в яких їх не вистачає, а суддів спеціалізованих судів та вищих інстанцій, які неефективно працюють, перевести до місцевих судів загальної юрисдикції, в яких проблема кадрового голоду стоїть надзвичайно гостро", – розповів Маловацький.

У ВРП нагадують, що відповідно до статті 19 закону "Про судоустрій і статус суддів" кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація (ДСА) за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у держбюджеті на утримання судів та оплату праці суддів.

Рішенням ВРП від 16 травня 2019 року утворена робоча група для опрацювання питань щодо кількості суддів у судах.

Протягом 2019 року ДСА спільно із Радою суддів України за підтримки Програми USAID "Нове правосуддя" проводились дослідження щодо визначення нових нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій з урахуванням змін, внесених до процесуального законодавства.

У березні 2020 року ВРП звернулась до ДСА з проханням повідомити остаточні результати дослідження та надати статистичні дані щодо навантаження суддів за 2019 рік.

29 квітня 2020 року ДСА надіслала до ВРП результати дослідження навантаження суддів із проханням затвердити нормативи середнього часу, необхідного для розгляду судових справ, і коефіцієнти складності судових справ у місцевих та апеляційних судах, нормативи фінансового планування, аналізу ефективності діяльності суду.

Проте 9 червня 2020 року до ВРП надійшов лист ДСА про відкликання цього листа.

Цього ж дня відбулося засідання робочої групи за участю голови ВРП та членів Ради, голови Ради суддів України, представників ДСА та Національної школи суддів, експертів Програми USAID "Нове правосуддя" для обговорення результатів оцінювання середніх витрат часу на розгляд справ для визначення коефіцієнтів навантаження суддів.

За результатами обговорення учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхідності здійснення Програмою USAID "Нове правосуддя" перерахунку показників середньої тривалості розгляду судових справ за категоріями та коефіцієнтів складності справ із наданням переваги першій хвилі дослідження.

Після цього Рада суддів України може затвердити коефіцієнти складності справ, на підставі яких ДСА визначить кількість суддів з урахуванням актуального судового навантаження, яку подасть на погодження до ВРП.

ДСА надіслала до ВРП матеріали, підготовлені за результатами зазначеного перерахунку, після чого ухвалено рішення долучити до обговорення цих матеріалів суддівську спільноту.