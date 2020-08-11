Суд закрив справу щодо активіста Кір’якова, затриманого на акції на підтримку Стерненка

Шевченківський райсуд Києва закрив справу про адміністративне правопорушення щодо активіста Олександра Кір’якова, затриманого під судом 15 червня на акції на підтримку Сергія Стерненка, за відсутністю події та складу адмінпорушення.

Про це у Фейсбук повідомляє юридична компанія «Міллер», передає Укрінформ.

«Одразу після закриття справи стосовно Виговського Миколи, розгляд якої відбувся декілька годин тому, було розглянуто аналогічну справу щодо Кір’якова Олександра. Шевченківським районним судом міста Києва знову було розглянуто два протоколи про адміністративні правопорушення і за результатами цього розгляду суддя також прийшов до рішення про необхідність закриття провадження у зв’язку із відсутністю в діях Кір’якова О.Є. складу та події адміністративного правопорушення», - йдеться в повідомленні.

Юристи нагадали, що Кір’яков, як і активіст Микола Виговський, був присутній під час акції під стінами Шевченківського районного суду Києва на підтримку Стерненка, якому тоді обирали запобіжний захід.

Зазначається, що того дня Кір’якова, як і Виговського, «поліція висмикнула з натовпу і затримала, у зв’язку з тим, що він нібито лаявся та чіплявся до оточуючих, але до протоколів, складених на Виговського Миколу, жодних доказів додано не було».

«Вважаючи вищевказані дії працівників поліції неправомірними та необґрунтованими, адвокатами нашої компанії було підготовлено відповідну позицію, яку суддя Шевченківського суду повністю підтримала», - поінформували юристи.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Зі свого боку начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що за фактом сутичок під судом п'ятьох осіб доправили до райуправління поліції: одного – після конфлікту з журналісткою одного з телеканалів, інші четверо заважали поліцейським, коли вони намагалися припинити цей конфлікт. Також після цих подій двох поліцейських було відсторонено від займаних посад.

За даними ЗМІ, тоді під судом серед затриманих були активісти Микола Виговський і Олександр Кір’яков.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.

6 червня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Фото: Радіо Свобода