ВРП назвала умову підтримання законопроєкту про подолання "кадрового голоду" в судах

Вища рада правосуддя розглянула законопроєкт № 3691, який має на меті подолання "кадрового голоду" в судах завдяки спрощеній процедурі призначення суддів, і в цілому підтримала його - але за умови доопрацювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ВРП.

"Питання подолання кадрового голоду є актуальним, нестача суддів, що здійснюють правосуддя, та дефіцит кадрів судів є однією із пріоритетних проблем, що потребує нагального вирішення", - йдеться у консультативному висновку ВРП щодо законопроєкту №3691 "Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо порядку призначення на посаду судді місцевого, апеляційного суду за спеціальною (скороченою) процедурою".

Разом з тим запропонований суб’єктом законодавчої ініціативи спосіб заповнення вакантних посад у судах має відповідати основним принципам верховенства права, незалежності судових органів, закріпленим у Конституції України, вважає ВРП.

"З огляду на зазначене Вища рада правосуддя підтримає законопроєкт № 3691 за умови його доопрацювання", резюмовано у консультативному висновку.

Спрощена процедура призначення суддів повинна враховувати інтереси як кандидатів – діючих суддів, які мають можливість інстанційного кар’єрного зростання, так і кандидатів, які пройшли конкурсну процедуру, наголошується у консультативному висновку ВРП.

Законопроєкт №3691 внесений на розгляд ВР у порядку законодавчої ініціативи групою народних депутатів України на чолі із головою Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрієм Костіним.

Обґрунтовуючи необхідність прийняття вказаного законопроєкту надмірним навантаженням суддів у зв’язку із неукомплектованістю штату, що негативно впливає на строки розгляду справ, його автори пропонують запровадити нову процедуру кадрового оновлення суддівського корпусу із числа осіб, які у встановленому законом порядку підтвердили здатність здійснювати правосуддя у судах вищого рівня.

Законопроєктом предбачається, що призначення на посаду судді місцевого суду може відбуватися за спеціальною (скороченою) процедурою з числа осіб, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили здатність здійснювати правосуддя на посаді судді апеляційного суду, а на посаду судді апеляційного суду – з числа осіб, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили здатність здійснювати правосуддя на посаді судді касаційного суду у складі Верховного Суду за відповідною спеціалізацією.

Така можливість, вважають народні депутати, існує з огляду на те, що за результатами конкурсів, оголошених Вищою кваліфікаційною комісією суддів 7 листопада 2016 року та 2 серпня 2018 року на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, здатність здійснювати правосуддя на посадах суддів касаційних судів у складі Верховного Суду підтвердили 499 кандидатів. З них Президентом на посади суддів Верховного Суду призначено 193 кандидати.

Крім того, зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту № 3691, для участі в оголошеному 9 серпня 2019 року конкурсі на заміщення 346 вакантних посад суддів в апеляційних судах звернулись 2208 кандидатів, стосовно яких має бути проведене кваліфікаційне оцінювання. Багато з кандидатів будуть визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя на посаді судді апеляційного суду, але за рейтингом кандидатів для участі у конкурсі не будуть рекомендовані для призначення на посаду судді апеляційного суду. Натомість завдяки запропонованій законопроєктом №3691 процедурі вони зможуть взяти участь у призначенні на вакантні посади суддів місцевих судів.

Законопроєктом № 3691 пропонується такий порядок призначення:

– Вища рада правосуддя протягом одного місяця з дня набрання чинності законом оголошує та проводить конкурс на зайняття вакантних посад суддів у відповідних місцевих, апеляційних судах за спеціальною (скороченою) процедурою призначення;

– на підставі поданих письмових заяв про участь у конкурсі на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів Вища рада правосуддя визначає рейтинг кандидатів для участі у конкурсі;

– такий рейтинг складається відповідно до кількості набраних кандидатами балів за результатами кваліфікаційного оцінювання на посаду судді апеляційного суду, касаційного суду у складі Верховного Суду;

– у рейтингу окремо зазначаються найменування відповідних місцевих та апеляційних судів, у яких заміщуються вакантні посади.

На думку авторів законопроєкту, впровадження такого механізму дасть змогу у найкоротші терміни заповнити наявні вакансії суддів у судах першої та другої ланок і скоротити витрати державного бюджету на повторне проведення відповідних конкурсних процедур з огляду на те, що зазначені особи відповідно до рішень ВККСУ підтвердили свій кваліфікаційний рівень, пройшли всі відповідні процедури та спеціальні перевірки.

Як повідомлялося, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо порядку призначення на посаду судді місцевого, апеляційного суду за спеціальною (скороченою) процедурою" зареєстровано у ВР 18 червня 2020 року.

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.