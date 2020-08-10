У "Борисполі" можна здати тест на COVID-19 завчасно та отримати результат до вильоту

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" можна здати тест на COVID-19 завчасно та отримати результат до вильоту.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці.

"Де здати тест в "Борисполі"? На 2-му поверсі терміналу D. Результат - протягом 24 годин...Чи можна отримати результати перед вильотом? Для цього потрібно приїхати в аеропорт завчасно та зателефонувати за номером +38 044-281-72-35. Співробітники летовища проведуть вас до пункту забору біоматеріалу", - написав він.

Криклій додав, що сертифікат з результатом видається українською та англійською мовами.

"Де шукати результат тесту? Якщо результат негативний, він вноситься до електронної системи Центру громадського здоров’я України й синхронізуються із додатком "Дій вдома", - пояснив міністр.

Він додав, що за півгодини перед дослідженням забороняється пити, їсти, чистити зуби та палити. За добу перед тестом не можна вживати алкоголь.

Криклій також поінформував, що наразі тест на коронавірусну інфекцію можна здати ще в аеропортах "Київ", "Львів", "Одеса", "Запоріжжя" та "Харків".

Як повідомляв Укрінформ, із 17 липня тестувати пасажирів на коронавірус методом ПЛР почали в аеропорту "Бориспіль", вартість послуги становить 1500 грн.