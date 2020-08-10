Суд залишив ексглаву МЗС Кожару під вартою

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у більше 14 млн грн.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду, передає Укрінформ.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 13 липня Шевченківський райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у більше 14 млн грн Кожарі до 25 серпня.

11 червня Київський апеляційний суд взяв під варту ексглаву МЗС Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького, із альтернативою у вигляді застави у 14 083 400 гривень.

Водночас перед цим, за даними ЗМІ, суд зменшував Кожарі заставу із 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, і після її внесення Кожара вийшов на свободу.

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ вбив Старицького, а потім інсценував його самогубство.

Адвокати Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Старицького. Про це нібито йдеться в її заяві, яку вона подала 25 березня.

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21 лютого в будинку міністра закордонних справ України в 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" і одного з власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Підозрюваний взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого Старицький помер на місці.

Ексміністру 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні завідомо неправдивих показань Марині Козерод - дружині Кожари.