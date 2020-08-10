В Укроборонпромі за тиждень - 21 випадок COVID-19, два летальних

Протягом минулого тижня підтвердився 21 новий випадок коронавірусу серед співробітників Укроборонпрому, двоє - померли.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні концерну у Фейсбуці.

"На фоні національної статистики поширення COVID-19, протягом минулого тижня підтвердився 21 новий випадок захворювання на коронавірус серед співробітників підприємств Укроборонпрому. На жаль, маємо 2 нові летальні випадки – у Харкові та Львові від пневмонії, яка розвинулася унаслідок коронавірусу, померли двоє наших колег. В обох випадках хвороба розвивалася стрімко, але попри усі зусилля лікарі, наших колег не вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.

У концерні запевнили, що роблять усе необхідне, аби упередити поширення хвороби на підприємствах. У приміщеннях, де працювали наші колеги із підтвердженим діагнозом коронавірус, а також у приміщеннях загального користування проведено додаткову санітарну обробку, пересування співробітників на підприємстві обмежено, робота відбувається із дотриманням маскового режиму та умов соціального дистанціювання.

Від початку карантину діагноз коронавірус підтверджено у 228 співробітників підприємств Укроборонпрому. 170 із них уже одужали, четверо колег померли внаслідок хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу 1008.