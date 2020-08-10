Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,3%

В Україні летальність від коронавірусної хвороби COVID-19 становить 2,3%.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України.

"Летальність по країні складає 2,3%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,4%), Черкаській (3,6%) та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться у повідомленні. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 серпня в Україні виявлено 35 676 активних хворих на COVID-19.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (308,8), Івано-Франківській (251,8) та Закарпатській (246) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 5255 осіб, з них 127 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 20 275 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 604 пацієнти.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 серпня в Україні лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них 44 359 одужали, 1922 людини померли. Протягом доби підтверджено 1008 випадків COVID-19.