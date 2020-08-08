При МінТОТ створили комісію з питань роботи українського ТБ в окупованих районах

При МінТОТ створено Комісію з питань стабільного функціонування національного телебачення та радіомовлення на тимчасово окупованих та прикордонних територіях України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“За дорученням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України була утворена Комісія з питань стабільного функціонування національного телебачення та радіомовлення на тимчасово окупованих територіях та прикордонних територіях України. Очолить комісію віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, основне завдання комісії - забезпечення взаємодії органів державної влади у питаннях, пов’язаних зі здійсненням мовлення українського контенту на тимчасово окупованих і прикордонних територіях України та іномовленням на територіях інших держав.

За словами секретаря комісії Юлії Лапутіної, за наявною в міністерстві інформацією, на тимчасово окупованих територіях більше половини громадян взагалі не мають доступу до українських телеканалів та інтернет-сайтів. Тому одним із першочергових завдань комісії буде повернення жителів тимчасово окупованих територій до політичного, культурного та суспільного життя України.

Як наголосили у Мінреінтеграції, комісія є постійно діючим експертним дорадчим органом, що утворюється з метою підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сферах інформаційного суверенітету України, інформаційної безпеки та державного іномовлення; налагодження зворотного зв’язку з громадянами України, котрі проживають на тимчасово окупованих та прикордонних територіях України; протидії дезінформації та спеціальним інформаційним операціям; сприяння інформаційній реінтеграції тимчасово окупованих територій тощо.

Фото: mtot.gov.ua