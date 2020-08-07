Новий поділ на райони вимагає коректив у мережу судів - голова ВРП

Новий адміністративно-територіальний поділ вимагає внесення коректив у існуючу мережу судів.

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

За його словами, на сьогодні суди створюються і ліквідовуються законом, який вноситься Президентом України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Так, указами Президента України у 2017 році ліквідовані місцеві загальні суди (районні, міськрайонні) і утворені окружні суди.

Овсієнко зазначив, що такі окружні суди зареєстровані як юридичні особи, але не здійснюють правосуддя, оскільки в силу перехідних положень закону "Про судоустрій і статус суддів" здійснювати правосуддя продовжують районні та міськрайонні суди.

Овсієнко стверджує, що новий адміністративно-територіальний поділ вимагає внесення коректив в існуючу мережу судів і, відповідно, розроблення нової мережі судів.

Він вважає за необхідне враховувати і недоліки попереднього переформатування судової системи саме на рівні місцевих судів, і новий адміністративно-територіальний поділ, і питання логістики, і питання запровадження електронного судочинства.

"Вирішення всіх цих проблем в комплексі дозволить сформувати оптимальну мережу судів, яка буде забезпечувати максимально ефективний доступ до правосуддя і право на справедливий суд", – сказав Овсієнко.

На його думку, на сьогодні першочергового вирішення потребує питання територіальної підсудності, оскільки новий адміністративно-територіальний поділ певною мірою ускладнив роботу судів з точки зору визначення територіальної підсудності кримінальних проваджень і цивільних справ, а також справ адміністративної юрисдикції, які підсудні місцевим загальним судам як судам першої інстанції.

За словами голови ВРП, закріплення положень, які у перехідний період, до утворення нової мережі судів, дали б можливість чітко визначити правила територіальної підсудності, є надзвичайно важливим і пріоритетним завданням законодавця.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня більш ніж утричі скоротила кількість районів в Україні та суттєво збільшила їхні розміри. Віднині замість 490 районів тепер 136, з них 17 – в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.