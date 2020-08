"Столичний терорист", "розумний" мурал і розпродаж в'язниць

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

"Столичний терорист": у понеділок, 3 серпня, чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли покинути будівлю. Правоохоронці розгорнули спецоперацію "Грім", до якої залучили близько 300 фахівців. "Столичного терориста" затримали, ніхто не постраждав.

Зловмисником виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Він вимагав, щоб до нього зайшли представники ЗМІ, через яких збирався озвучити свої вимоги. Серед журналістів, яких провели до "київського терориста", були співробітники поліції і СБУ. Вони і знешкодили зловмисника під час "інтерв'ю".

За погрозу вибуху у столичному банку затриманому оголосили підозру у вчиненні теракту. Печерський райсуд арештував Карімова без права на заставу.

Фото: Володимир Тарасов

"Великий розпродаж": Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги за кілька тижнів виставлять будівлю державної установи "Ірпінський виправний центр" (№ 132). Про це сказав журналістам міністр юстиції Денис Малюська у четвер, 6 серпня, перебуваючи у смт Коцюбинське, де розташована установа.

Фото: Геннадій Мінченко

"Літачки для Валентина": у центрі Києва до Дня народження українського політв'язня Валентина Вигівського провели акцію на його підтримку. Близько 20 активістів розписали побажаннями ув'язненому українцю паперові літачки, неподалік Майдану Незалежності розтягнули символічну стрічку із паперовими літачками та написом "Free Vyhivskyi". До заходу долучилися колишні політв'язні Володимир Жемчугов та Олег Сенцов.

Валентина Вигівського Московський обласний суд засудив до 11 років ув’язнення суворого режиму. 17 вересня 2014 року він поїхав до Криму на виставку авіації. Тільки за місяць його родичам повідомили про те, що на вокзалі в Сімферополі Валентина затримали співробітники ФСБ спільно з "кримською самообороною". Згодом йому було висунуто обвинувачення у "шпигунстві". 3 серпня Вигівському виповнилося 37 років. Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політв'язнем.

Фото: Олексій Ковальов

У мобільному військовому госпіталі в Сєвєродонецьку на Луганщині військові судинні хірурги разом із цивільними колегами провели першу спільну планову операцію. Військовому видалили вени на правій нозі, чоловік тривалий час відчував сильний дискомфорт та біль. Операція тривала близько двох годин.

Фото: Володимир Тарасов

Поруч із новим корпусом Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з’явився "розумний" мурал. За допомогою QR-коду, який розташований на табличці поруч із єнотом, діти та їхні батьки зможуть швидко перейти на портал Освітнього Хабу міста Києва і безкоштовно отримати корисні знання.

Фото: Павло Багмут

"Шахтар" розгромив німецький "Вольфсбург" і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА. Після виїзного успіху (2:1) "гірники" на НСК "Олімпійський" у Києві здобули переконливу перемогу – 3:0. М'ячі забили Жуніор Мораес (89-а хвилина, 90+3) і Манор Соломон (90+1).

Фото: В’ячеслав Мадієвський

А в Харкові відбулися змагання з триатлону "Iron Way". Цьогоріч на "Iron Way 70.3" зареєструвалися 300 індивідуальних учасників, а на "Iron Way Relay" – 41 команда. Триборці мали проплисти 1,93 км, проїхати на велосипеді 90 км і пробігти 21,1 км.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Працівниця пересувного відділення Укрпошти під час роботи на селі в Чернігівській області.

Фото: Сергій Гудак

Коваль Михайло Пилипчинець розпалює вогонь у кузні "Гамора" в селі Лисичево на Закарпатті.

Фото: Геннадій Мінченко

Актори під час прем’єри вистави "Крум" на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Фото: Дмитро Смольєнко

Аварійний будинок на проспекті Соборному в Запоріжжі.

Фото: Юлій Зозуля

Будівля одеського СІЗО.

Фото: Володимир Тарасов

Птах пролітає над водоймою на території острова Жуків у Києві.

Фото: Юлій Зозуля

Купання коней у морі на "Собачому пляжі" в Одесі.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники змагань з триатлону Iron Way 70.3 під час запливу на дистанції 1,93 км у Харкові.

Фото: Олександр Лапін

Фонтан на майдані Героїв Небесної Сотні у Вінниці.

Фото: Володимир Тарасов

Жолуді на гілці. Київ.

Фото: Юрій Рильчук

Дзвоники (Campanula cespitosa) на Івано-Франківщині.