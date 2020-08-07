Єдиний держреєстр не працюватиме до 16 серпня - Мін’юст

У зв’язку з оновленням технічної складової Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не працюватиме 7-16 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство юстиції на сайті.

“Відсьогодні й до 16 серпня 2020 року Єдиний державний реєстр не працюватиме (для користувачів будуть доступні тільки окремі послуги): у цей період відбуватиметься оновлення його технічної складової”, - ідеться в повідомленні.

Водночас, як зауважила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, те, що перезапуск ЄДР припав на розпал виборчої кампанії, жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих суб’єктами виборчого процесу для державної реєстрації.

«Міністерство юстиції і його міжрегіональні управління доклали максимум зусиль, аби всі документи, які надійшли, були розглянуті вчасно, до періоду введення в експлуатацію нового програмного забезпечення Єдиного державного реєстру. З 17 серпня 2020 року, після запуску нового ЄДР, усі процедури в сфері державної реєстрації політичних партій будуть проводитися в штатному режимі», — сказала Оніщук.

У Мін’юсті нагадують представникам політичних сил, що державна реєстрація політичних партій здійснюється Міністерством юстиції України, а структурних утворень політичних партій — міжрегіональними управліннями Мін’юсту.

Строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становлять: до 30 робочих днів — для політичних партій (у разі необхідності можливе продовження строку додатково до 15 робочих днів); до 10 робочих днів структурних утворень політичних партій.

При цьому у відомстві зазначають, що законодавством передбачена можливість проведення державної реєстрації у скорочені строки, а саме - протягом 20-ти або 15-ти робочих днів — для змін до відомостей про політичну партію та протягом 7-ми або 5-ти робочих днів — для структурного утворення політичної партії як юридичної особи.

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Також Оніщук поінформувала, що Міністерство юстиції вже надало Центральній виборчій комісії відомості щодо зареєстрованих політичних партій та їхніх структурних утворень, а також офіційне роз’яснення про те, що місцеві організації політичних партій, які зареєстровані до встановлення нового адміністративно-територіального устрою України, можна вважати такими, що поширюють свою діяльність на відповідні новоутворені адміністративно-територіальні одиниці.