Програми для відстеження хворих на COVID-19: чи є від них користь?

Канада запустила офіційний мобільний додаток, який стежить за інфікованими

Простий у використанні додаток базується на спільній технології Google та Apple, яку застосували в аналогічних програмах і десяток інших країн. Та чи є користь від таких програм, особливо, враховуючи очевидні ризики щодо приватності?

КАНАДСЬКИЙ COVID ALERT

«Хоча ми досягли значного прогресу протягом останніх місяців, COVID-19 залишається дуже серйозною загрозою для здоров’я канадців. У той час, як ми поступово відновлюємо економіку, інноваційні технології, подібні на цей новий додаток, допоможуть нам підтримувати безпеку та гарне самопочуття своїх родин та громад», – сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, представляючи додаток COVID Alert разом із керівництвом найбільш населеної провінції Онтаріо та експертами-медиками.

Принцип роботи безкоштовного додатку дуже простий: смартфон, на якому його встановлено, за допомогою технології бездротової передачі даних Bluetooth постійно обмінюється із навколишніми мобільними пристроями «цифровим рукостисканням». Якщо у когось виявлено COVID-19, органи охорони здоров’я видають йому одноразовий пароль, який необхідно увести в додатку. Після цього додаток надішле повідомлення на кожен телефон, який протягом останніх 14 днів перебував щонайменше 15 хвилин на відстані двох метрів від смартфона інфікованої людини. Разом із цим повідомленням прийдуть також інструкції щодо подальших кроків.

Зрозуміло, що цей функціонал доступний лише тим, хто встановить собі додаток. Якщо людина перебувала поблизу з інфікованою особою, але при цьому не використовувала COVID Alert, жодних повідомлень вона не отримає. Тому для ефективної роботи дуже важливо, аби додаток встановило якомога більше канадців, і лише протягом перших кількох днів таких було більш як мільйон.

ПРИВАТНІСТЬ ПРОТИ БОРОТЬБИ З ВІРУСОМ

Додаток було розроблено спільними зусиллями федерального уряду Канади та влади провінції Онтаріо за сприяння волонтерів із компаній Shopify й Blackberry. Хоча багато канадців негайно встановили додаток, щойно він вийшов у світ, значна кількість людей висловила занепокоєння стосовно можливого порушення їх приватності через постійне спостереження.

Утім, Канада ретельно проробила свій офіційний додаток, аби він був максимально безпечним. По-перше, дані про “рукостискання” зберігаються на кожному окремому смартфоні, а не в централізованій базі. По-друге, додаток взагалі не використовує GPS-функціонал і жодним чином не відстежує місцеперебування власника пристрою. По-третє, для реєстрації він не просить жодних особистих даних, і сигнали, якими телефони через Bluetooth обмінюються між собою, є безособистісними. І по-четверте, використання додатку - добровільне й залишатиметься таким.

Комісар з питань приватності Канади й його колега з Онтаріо проаналізували роботу додатку та підтвердили його високу якість, особливо зважаючи на потенційні переваги для боротьби із COVID-19. “Хоча подібні додатки є новими та не перевіреними, ми переконані, що в чинному контексті уряди Канади й Онтаріо достатньо показали, що COVID Alert в рамках ширших заходів, вірогідно, буде ефективним для зменшення поширення віруса, а також що за його роботою уважно стежитимуть”, - йдеться у звіті Комісара з питань приватності Канади

ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ

Утім, канадський додаток не позбавлений недоліків. Перш за все, поки ним сповна можуть скористатися мешканці лише однієї провінції - Онтаріо, тобто лише третина загального населення країни. Хоча перемовини про те, аби органи охорони здоров’я інших провінцій теж приєдналися до єдиної системи, вже тривають. Коли їх буде завершено поки невідомо.

Окрім цього, зауваження викликає й те, що додаток працює лише на смартфонах, випущених протягом останніх приблизно п’яти років. З огляду на це, старші канадці, люди із обмеженими фізичними чи інтелектуальними можливостями, а також мешканці домогосподарств із нижчим доходом, які не часто оновлюють свої апарати, не зможуть скористатися перевагами нового додатку. На жаль, саме для цих категорій громадян вірус становить найбільшу небезпеку. “Люди, які не можуть дозволити собі найновіші технології, не мають змоги використовувати додаток COVID Alert, однак дані свідчать, що COVID-19 непропорційно поширюється у районах саме з низьким доходом й високим рівнем безробіття”, - прокоментувала директорка проєкту з питань приватності, технологій й стеження Канадської асоціації громадянських свобод Бренда Макфейл .

Нарешті, певні зауваження висловили і у офісі Комісара з питань приватності Канади. Виявляється, у певних, рідкісних ситуаціях, незважаючи на усі упереджувальні кроки, визначити особу інфікованого користувача COVID Alert все ж можна. Розробники додатку спершу хотіли вживати слово “анонімний”, описуючи спосіб використання даних додатком, однак мусили відмовитися від цього, порадившись із офісом Комісара. “Анонімний” передбачає повну відсутність ризику ідентифікації особи, однак - хоча ми всі згодні, що ризик ідентифікації когось через додаток є вкрай низьким, - вірогідність цього не нульова. Якщо хтось проживає у віддаленому регіоні та лише спілкується із однією або двома іншими особами, то він теоретично може бути ідентифікований сусідами у разі отримання повідомлення про контакт з інфікованим”, - йдеться у блозі розробників .

НАСКІЛЬКИ ПЕРПЕКТИВНОЮ Є ТЕХНОЛОГІЯ

За підрахунками дослідників з оксфордського університету, для належної роботи додатку його мусять встановити щонайменше 60% жителів. Досягти цього складно. “У Канаді використовується більш як 30 млн смартфонів, здатних працювати із цим додатком, тож йдеться про суттєву частину населення, яку він може захистити”, - сказав Трюдо. Але наразі програму мають менш як 2 млн людей, і перераховані вище складнощі, зокрема покриття лише одного регіону країни та вимога стосовно оновлення програмного забезпечення, робить цю мету важкодосяжною. “Я не переконана, що цей додаток буде успішним. Слід пам’ятати, що додатки з відстежування контактів працюють у багатьох країнах, однак поки їх ефективність доведена не була. <...> Кількість завантажень усюди порівняно низька”, - зазначила Тереза Скасса , очільниця кафедри інформаційного права й політики університету Оттави.

Дійсно, в Ісландії подібний додаток дуже швидко встановило близько 40% жителів, однак він не спромігся суттєво змінити ситуацію із відстеженням контактів . “Додаток був ефективним у кількох випадках, однак суттєво змінити стан справ він не зміг”, - повідомили у департаменті поліції Ісландії, що координує зусилля із відстеження контактів. Схожі висновки із роботи додатку зробили і в Сингапурі, зазначивши, що подібні програми не можуть стати “панацеєю” .

ПРИКЛАДИ ДЛЯ НЕНАСЛІДУВАННЯ

Треба зважати й на те, аби користь від відстеження контактів інфікованих переважала ризики втручання у приватне життя громадян. Приміром, ісландський додаток за допомогою системи глобального позиціонування стежив за пересуванням користувачів, що, можливо, й завадило йому стати популярним. Розроблені урядами Норвегії, Бахрейна та Кувейта додатки були визнані Amnesty International такими, що викликають особливе занепокоєння з точки зору захисту приватних даних користувачів. Навряд така реклама сприяє популярності додатку серед населення. Норвегія це зрозуміла й швидко прибрала свій додаток, взявшись до розробки нового.

Також екперти вказують на потенційні технологічні проблеми із застарілою технологією Bluetooth, яку обрали для свого протоколу Apple й Google. Надмірне покладання на Bluetooth може зумовити значну кількість помилково позитивних ідентифікацій через діапазон виявлення.

Однак, навіть недосконала технологія вся ж здатна значно посилити людство у боротьбі із COVID-19. Зі скасуванням все більшої кількості карантинних обмежень по всьому світу проблема відстеження контактів інфікованих ставатиме все більш нагальною. Без використання додатків цю роботу муситимуть виконувати люди, обдзвонюючи усіх хворих й покладаючись на їх пам’ять. Така трудомістка праця робить масштабне відстеження контактів неможливим.

Зважаючи на те, що сумнівів у другій хвилі пандемії експерти-епідеміологи не мають, застосування науки й технологічного прогресу для пом’якшення її наслідків є правильним рішенням, попри певні ризики.

Максим Наливайко, Оттава.