Денісова зустрілася з матерями військових, які вважаються зниклими безвісти

Ім’я кожного полоненого і того, чия доля досі невідома, повинно постійно звучати на всіх можливих інформаційних майданчиках.

Таку думку висловила на своїй сторінці Фейсбуці Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.

"Спільно з моїми представниками Віктором Іванкевичем та Олегом Чуйком зустрічалися з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, та представниками громадських організацій, що представляють інтереси членів родин зазначених осіб", - йдеться у дописі.

Омбудсмен поінформувала, що до оновленого складу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що був затверджений на засіданні уряду 22 липня, разом з представниками урядових структур та міністерств увійшли два її представники: Віктор Іванкевич, який, зокрема опікується питаннями захисту цивільних осіб, які постраждали від збройного конфлікту, та Олег Чуйко, напрям якого - дотримання прав військовослужбовців і ветеранів, військовополонених і зниклих безвісти громадян.

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"Ім’я кожного полоненого та того, чия доля наразі невідома, повинна постійно звучати на всіх можливих інформаційних майданчиках, зокрема і міжнародних. ️З цього приводу звернуся до Міністерства закордонних справ для з’ясування можливості долучення членів родин таких осіб до проведення масштабних інформаційних кампаній", - наголосила Денісова.

За її словами, такі зустрічі важливі, "адже саме так можна скоординувати дії та напрацювати спільні заходи задля повернення додому кожного, хто незаконно утримується на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та розшуку осіб зниклих безвісти".

Фото: Денісова, Фейсбук