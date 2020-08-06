Підпал будинку: Шабунін отримав статус потерпілого

Активіст Віталій Шабунін повідомив, що отримав статус потерпілого у кримінальному провадженні щодо пожежі його будинку.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Лише позавчора отримав статус потерпілого в провадженні про підпал мого будинку», - йдеться у дописі.

Шабунін уточнив, що розслідуванням цієї справи займається Бориспільське районне управління Національної поліції.

Активіст також виклав фото щодо залишків його будинку.

Як повідомляв Укрінформ, керівник громадської організації "Центр протидії корупції", активіст Віталій Шабунін заявив, що невідомі в ніч проти 23 липня підпалили його будинок. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Президент Володимир Зеленський вважає цей підпал ознакою того, що суспільство не прийшло до тями після численних трагедій і соціальних потрясінь. Глава держави наголосив, що винних потрібно знайти і покарати, а суспільство повинне навчитися толерантно ставитися до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань.