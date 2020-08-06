Холоднюк прокоментував звинувачення НАБУ: Не можу заборонити згадувати своє ім’я

Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк наголошує, що не може нікому заборонити згадувати своє ім’я в приватних розмовах.

Як передає Укрінформ, так він прокоментував обвинувачення, пред’явлені йому НАБУ, повідомляє пресслужба ДСА.

"Я не можу нікому заборонити згадувати моє ім’я в приватних розмовах, так само як і не можу відповідати за зміст цих розмов", - сказав Холоднюк.

Він також нагадав, що члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів обираються на публічному конкурсі. У свою чергу, за його словами, переможця конкурсу визначає конкурсна комісія.

Голова ДСА додав, що “переможець конкурсу також проходить спеціальну перевірку, і лише після перемоги на конкурсі і проходження перевірки голова ДСА підписує наказ про призначення переможця членом ВККС".

Стосовно голови Окружного адміністративного суду Києва Холоднюк також дав пояснення: "З Павлом Вовком я знайомий, але жодного разу не спілкувався на предмет проведення публічного конкурсу на посади членів ВККС".

Як повідомлялося, 17 липня цього року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Державної судової адміністрації.

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За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їхній роботі.

НАБУ викликає суддів і голову ОАСК на допити, які призначені на 10-11 серпня.

Фото: ДСА