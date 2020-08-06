Верховний суд відійшов від позиції ВСУ у питанні кредитних спорів - суддя

Верховний суд відійшов від практики Верховного суду України у питанні кредитних спорів.

Про це зазначила суддя, секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду ВС Ганна Вронська під час виступу VIIІ Міжнародному судово-правовому форумі, інформує пресслужба суду.

Суддя повідомила, що ВС відійшов від позиції ВСУ, постановивши, що анкета-заява про приєднання до правил спільного кредитування не може вважатися кредитним договором, якщо в ній прямо й однозначно не прописані питання виплати відсотків за користування кредитом та відповідальність за порушення зобов’язань. Згідно з іншою позицією ВС, закон не вимагає нотаріального посвідчення застави майнових прав.

Зазначається, що дискусію викликала позиція ВС щодо питання нарахування відсотків за користуванням кредитом після закінчення строку кредитування.

За словами судді КГС ВС, позиція Верховного суду полягає в тому, що у разі пред’явлення вимоги до позичальника про дострокове погашення боргу кредитодавець втрачає право нараховувати передбачені договором проценти за користування кредитом, а також обумовлену в договорі неустойку. Водночас права та інтереси кредитодавця в таких правовідносинах забезпечуються ч. 2 ст. 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов’язання.

Суддя погодилася з тим, що практика ВС може змінитися, проте для цього потрібні вагомі докази та аргументи, які можуть наводити адвокати, представляючи інтереси тієї чи іншої сторони.

Водночас Вронська зазначила, що проблема єдності судової практики у цій категорії спорів викликана тим, що вони розглядаються і загальними судами в цивільному процесі, і господарськими судами.

Крім того, вона навела останні статистичні дані. Так, у першому півріччі 2020 року на розгляді у КГС ВС перебувало 6284 касаційні скарги. З них 671 спір, пов’язаний із застосуванням банківського законодавства, з яких 494 пов’язані із кредитуванням, а з них 192 спори – із забезпеченням виконання зобов’язань.

Фото: пресслужба ВС