У вишах з'явиться курс інноваційного підприємництва

З вересня стартує пілотний проєкт “Підприємницький університет”, у межах якого в українських вишах викладатимуть курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

“Сьогодні українські винахідники, інноватори, засновники стартапів справді мають обмежений доступ до знань про те, як перетворити свої розробки чи креативні ідеї на інноваційні продукти та послуги. Тож ми сподіваємося, що цей проєкт розширить можливості такого доступу. З одного боку, курс дасть нові знання та практики студентам і викладачам, а з іншого – у перспективі дозволить університетам залучити додаткові кошти від впровадження своїх розробок. Також важливо, щоб у курсі був акцент на розгляд кейсів з науковою складовою”, – зазначила генеральна директорка директорату науки та інновацій МОН Юлія Безвершенко.

Мета проєкту - розвиток підприємницької освіти та стартап руху в універистетах. Запроваджує його Стартап-інкубатор YEP спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Дія.Бізнес та Українським фондом стартапів.

На першому етапі курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами” буде впроваджено в пілотних університетах. Його інтегрують у межах наявних дисциплін або включать як предмет на вибір.

Університети, що візьмуть участь в пілотному проєкті, зможуть долучитися до наступних етапів проєкту “Підприємницький університет”.