Нацгвардія спростовує

Нацгвардія спростовує "проникнення блогерів" на територію ядерного реактора

Укрінформ
Інформація про нібито проникнення блогерів на територію ядерного реактора Інституту ядерних досліджень Національної академії наук не відповідає дійсності.

Про це заявляють у пресслужбі Нацгвардії, передає Укрінформ.

«03.08.2020 на інтернет-ресурсах було розміщено відео, в якому висвітлено нібито несанкціоноване проникнення на ядерний реактор Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. Окремі видання помилково зазначили неправдиву інформацію про те, що об’єкт, зображений на відео, є ядерним реактором та перебуває під охороною спеціальної комендатури з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України 22 окремої бригади НГУ. Ця інформація не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в НГУ, об’єкт, зображений на відео, є технічною будівлею магнітного залу ізотопного циклотрона У-240, що не є ядерним реактором та не містить ядерного палива.

«Ізотопний циклотрон У-240 з його елементами останнім часом, до введення карантинних заходів, використовувався фахівцями Інституту ядерних досліджень для проведення занять із студентами та учнями старших класів», - підкреслили у пресслужбі НГУ.

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У пресслужбі додали, що на території Інституту ядерних досліджень є ядерний реактор, проте він розташований в іншій частині установи, і його охорону забезпечує спецкомендатура з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України 22 окремої бригади НГУ.

"Цей об’єкт обладнаний сучасними інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту, що робить практично неможливим несанкціоноване проникнення", - заявили в НГУ.

Відео з нібито засекреченим ядерним реакторомй на околиці Києва було опубліковано на Ютьюб-каналі «Супер Сус» 2 серпня.

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