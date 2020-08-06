Нацгвардія спростовує "проникнення блогерів" на територію ядерного реактора

Інформація про нібито проникнення блогерів на територію ядерного реактора Інституту ядерних досліджень Національної академії наук не відповідає дійсності.

Про це заявляють у пресслужбі Нацгвардії, передає Укрінформ.

«03.08.2020 на інтернет-ресурсах було розміщено відео, в якому висвітлено нібито несанкціоноване проникнення на ядерний реактор Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. Окремі видання помилково зазначили неправдиву інформацію про те, що об’єкт, зображений на відео, є ядерним реактором та перебуває під охороною спеціальної комендатури з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України 22 окремої бригади НГУ. Ця інформація не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в НГУ, об’єкт, зображений на відео, є технічною будівлею магнітного залу ізотопного циклотрона У-240, що не є ядерним реактором та не містить ядерного палива.

«Ізотопний циклотрон У-240 з його елементами останнім часом, до введення карантинних заходів, використовувався фахівцями Інституту ядерних досліджень для проведення занять із студентами та учнями старших класів», - підкреслили у пресслужбі НГУ.

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У пресслужбі додали, що на території Інституту ядерних досліджень є ядерний реактор, проте він розташований в іншій частині установи, і його охорону забезпечує спецкомендатура з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України 22 окремої бригади НГУ.

"Цей об’єкт обладнаний сучасними інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту, що робить практично неможливим несанкціоноване проникнення", - заявили в НГУ.

Відео з нібито засекреченим ядерним реакторомй на околиці Києва було опубліковано на Ютьюб-каналі «Супер Сус» 2 серпня.