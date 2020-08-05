Зеленський долучиться до створення пам’ятника Каденюку – ОП

Президент Володимир Зеленський долучиться до створення пам’ятника першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Офіс Президент України.

«Славетна постать Леоніда Каденюка назавжди вписала нашу країну в історію дослідження космосу та зміцнила міжнародний авторитет держави. На похованні Леоніда Костянтиновича було чимало політиків найвищого рівня, та ніхто з них не спромігся вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Таке ставлення до власних героїв з боку держави є неприпустимим. Ми це змінимо», – цитує Президента його пресслужба.

В ОП нагадали, що 28 січня, у день народження Леоніда Каденюка, Володимир Зеленський доручив уряду вирішити питання щодо фінансування меморіалу. Наявний у чинному законодавстві механізм є досить складним і забюрократизованим, отже, може затягнути процес створення пам’ятника за державний кошт на декілька років.

«Ми не можемо й не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з'явився пам’ятник. Ми зробимо це за особисті кошти», – сказав Глава держави.

В ОП зазначили, що архітектурний проєкт монумента існує давно - сім’я Каденюків розробила його самостійно. Для збору коштів на встановлення пам’ятника родина також створила власну громадську організацію та благодійний фонд.

«Глава держави спільно з працівниками Офісу Президента та уряду зробить внесок у благодійний фонд і сприятиме організації встановлення монумента», - поінформували в пресслужбі.

Відкриття пам’ятника заплановане на 19 листопада – дату, коли Леонід Костянтинович здійснив політ на шатлі «Колумбія».

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Крім того, готується серія державних ініціатив з ушанування пам’яті видатного українського астронавта. Наразі розробляється концепція проєкту вшанування його пам’яті, над створенням якої спільно працюють Офіс Президента й Міністерство культури та інформаційної політики. Її втілення заплановане до 70-річчя Леоніда Каденюка.

Леонід Каденюк ( 28 січня 1951 р. – 31 січня 2018 р. ) – український льотчик-випробувач, космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України.