Загрозлива тенденція: голова ВРП заявляє про "кадровий голод" у судах

В Україні вакантні третина суддівських посад, ще понад 30% суддів мають право піти у відставку.

Про це заявив голова Вищої ради правосуддя (ВРП) Андрій Овсієнко під час VIII Міжнародного судово-правового форуму у Києві, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ВРП.

"Тенденція справді загрозлива: 32% суддівських посад вакантні, понад 30% суддів мають право на відставку. Кожного тижня ВРП розглядає все нові й нові заяви про відставку. Упродовж півтора року дев’ять судів не здійснювали правосуддя через відсутність в їх складі повноважних суддів. Значна частина апеляційних судів укомплектована менше ніж на половину. Вплив кадрового голоду в апеляційних судах дуже негативний, адже набрання рішенням законної сили пов’язують саме із судом апеляційної інстанції", – сказав він.

На його переконання, законодавчі зміни у сфері правосуддя мають бути спрямовані на поновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і, як результат, наповнення судової системи новими кадрами.

За його словами, наразі найактуальнішими є заходи щодо стабілізації судової системи та ліквідації кадрового дефіциту.

Овсієнко висловився за ухвалення проєкту закону № 3711 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

Голова ВРП наголосив, що запропоновані законопроєктом зміни покликані привести законодавство у відповідність з рішеннями Конституційного Суду. Крім того, вони дадуть можливість Вищій раді правосуддя сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів і запустити процес добору, кваліфікаційного оцінювання суддів, вирішити інші питання суддівської кар’єри.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня 2020 року Вища рада правосуддя розпочала розгляд 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів з відборів 2012, 2013, 2017 років, які претендували на вакантні посади суддів місцевих загальних судів.

Так, протягом квітня - червня за результатом розгляду вказаних рекомендацій ВРП направила Президенту подання на призначення понад 430 кандидатів на посади суддів.