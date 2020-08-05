МКІП попереджає про шахрая, який називається "уповноваженим" міністерства

Останнім часом до Міністерства культури та інформаційної політики надходять повідомлення про спроби шахраїв впливати на проведення установами галузі культури публічних закупівель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Особа, ідентифікована як Трохименко Дмитро Леонідович, називаючись «уповноваженим від МКІП» намагається психологічно тиснути на замовників торгів, щоб схилити їх до визнання переможцем лобійованої ним компанії-учасника. Наголошуємо, що ця особа не має до міністерства жодного стосунку. МКІП нікого не уповноважувало на такі дії», - ідеться в повідомленні.

У МКІП підкреслили: використання назви центрального органу виконавчої влади будь-якими особами для задоволення власних інтересів є неприпустимим. Такі дії можуть кваліфікуватись як шахрайство та умисна дискредитація органу державної влади.

Фото: wikipedia.org