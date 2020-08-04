Україна перейматиме досвід Італії щодо захисту морських кордонів — Аваков

Україна відновлює систему захисту морських кордонів та зацікавлена в запозиченні італійського досвіду використання швидкісних патрульних кораблів під час протидії незаконним перетинам кордону.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час робочої зустрічі з командувачем Штабу морської берегової охорони адміралом Джованні Петторіно у Римі, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

"В умовах сучасних викликів та загроз, які стоять перед Україною, в тому числі й після анексії Криму, Україна відновлює систему захисту морських кордонів. Зокрема, в липні цього року на Миколаївському суднобудівному заводі «Нібулон» запустили проєкт по забезпеченню Державної прикордонної служби України 20-ма сучасними патрульними кораблями. Але разом з цим ми хочемо також отримати і величезний досвід морської берегової охорони Республіки Італії у боротьбі з нелегальною міграцією, контрабандою, наркотрафіком, а також захистом державного кордону від неправомірних посягань", - сказав Аваков.

Очільник МВС додав, що наша держава зацікавлена в запозиченні досвіду використання великовантажних патрульних кораблів під час протидії незаконним перетинам держкордону, взаємодії різних типів розвідки та спостереження за держкордоном (наземна, морська, авіаційна) та управління силами та засобами прикордонної служби.

В МВС уточнили, що Італія контролює половину акваторії Середземномор‘я, де за останні роки було врятовано понад 1 мільйон мігрантів.

Як раніше повідомляв Укрінформ, МВС має намір реалізувати спільний з Італією проєкт побудови рятувальних кораблів.

Фото: МВС