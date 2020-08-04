Збиття Іл-76: у справі генерала Назарова оголосили висновки експертизи

У Дніпропетровському апеляційному суді у справі генерал-майора Віктора Назарова, визнаного винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76, оголосили висновки військової експертизи.

Як повідомляє Укрінформ, про це поінформував адвокат рідних загиблих на боту Іл-76 Віталій Погосян у Фейсбуці.

«Відповідь на основне питання однозначна: дії посадових осіб штабу АТО на чолі із начальником штабу генерал-майором Назаровим, що здійснювали планування та проведення операції щодо перевезення зведеної парашутно-десантної роти літаками Іл-76 14 червня 2014 року перебувають у причинному зв‘язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців, членів екіпажу, втрати озброєння, техніки та іншого військового майна», - зазначив Погосян.

Він додав, що наступне засідання по Назарову призначено на 14.30 24 вересня.

Як повідомлялося, літак Іл-76 з 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту було збито бойовиками 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

27 березня 2017 року суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним в «недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків» генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію. У листопаді 2018 року суд вирішив розглянути апеляцію генерала Назарова спочатку, у тому числі наново проведення експертиз. Наразі військова експертиза тривала майже рік.

У серпні 2019 року начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення з ЗСУ генерал-майора Віктора Назарова, визнаного винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76. 5 серпня Назаров заявив, що подав рапорт про звільнення з ВСУ за власним бажанням.