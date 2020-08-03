НАЗК звернулось до суду щодо мера Ужгорода та склало адмінпротокол на депутата Потураєва

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративний протокол стосовно міського голови Ужгорода Богдана Андріїва, а також склало протокол щодо народного депутата від "Слуги народу" Микити Потураєва.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Нацагентства.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів НАЗК направило адмінпротоколи до суду щодо Ужгородського міського голови Богдана Андріїва, директора міжнародного аеропорту "Чернівці" Бориса Морського та ексзаступника регіонального сервісного центру МВС на Закарпатті Михайла Бойчука.

Також НАЗК склало адмінпротоколи за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані на начальника управління прокуратури Кіровоградської області Віталія Вергелеса, ексначальницю відділу Звенигородської райдержадміністрації Наталію Кузнєцову та народного депутата Микиту Потураєва.

Читайте також: НАЗК перерахувало майже 36 мільйонів на фінансування чотирьох партій

Крім того, Національне агентство склало адміністративний протокол щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно керівника Партії українського народу Дмитра Подлужного.