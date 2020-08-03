Вакцина якнайшвидше: добровольці мають ризикнути

Темпи пошуків безпрецедентні, очікування - «обережно оптимістичні»

Від початку глобальної пандемії COVID-19 коронавірусом у всьому світі інфікувалося більш як 18 мільйонів чоловік, близько 700 тис. із яких померло. Причому ці цифри так швидко зростають, що застарівають буквально щохвилини. З огляду на темпи поширення хвороби, а також її руйнівний вплив на глобальну економіку, термінове подолання пандемії стало завданням людства № 1. Утім, наскільки ми близькі до цього?

ЛІКУВАННЯ ЧИ ПРОФІЛАКТИКА?

Боротися з вірусом COVID-19, відомим також під назвою SARS-CoV-2, можна двома способами: знайти ліки від недуги або розробити вакцину, що запобігатиме зараження. Хоча вакцина, звісно, є кращим варіантом, на її розробку, випробування й виробництво необхідно значно більше часу. «Противірусні препарати, імовірно, буде розроблено й затверджено до винайдення вакцини, на що зазвичай іде більше часу», - розповів виданню Healthline професор Роберт Амлер, ректор Школи оздоровчих наук і практик при медичному коледжі Нью-Йорка.

Хоча медикам вдається достатньо ефективно боротися із симптомами, які викликає COVID-19, знищити сам вірус поки що до снаги лише самому людському організмові. Усе ж дослідження в цьому напрямі не стоять на місці. «Зараз вивчається, чи працюватимуть наявні противірусні препарати й чи можна створити нові ліки, аби дати раду вірусу», - розповів ( професор аспірантури громадського здоров’я університету Нью-Йорк-Сіті Брюс Лі.

Ще на початку травня в статті для «Британського фармакологічного журналу» науковці з Об’єднаного Королівства закликали до широкої перевірки наявних ліків на предмет того, чи діятимуть вони проти нового коронавірусу. Учені навіть виділили три етапи інфікування, на яких вірус є вразливим. У США кілька сильнодіючих препаратів уже були дозволені для використання у певних складних випадках перебігу COVID-19. Утім, до вироблення справді ефективних методів лікування доведеться ще почекати. «Хоча технічний прогрес дає нам змогу швидше виконувати деякі процеси, досі ми мусимо покладатися на соціальне дистанціонування, відстежування контактів, самоізоляцію та інші заходи», – зазначив професор Лі.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ?

Безперечна перевага вакцини полягає в тому, що вона не просто позбавляє людину симптомів, а допомагає знищити вірус, щойно він потрапив у організм, тобто не допускає захворювання взагалі. Вона також сприяє значному прискоренню вироблення колективного імунітету, без якого неможливо на глобальному рівні здолати жодну інфекційну хворобу. Щоправда, це легше сказати, ніж зробити. Саме тому нині у світі існує більш як сотня потенційних кандидатів, однак жодної підтверджено ефективної вакцини.

Створення ліків часто порівнюють із трубопроводом, яким препарати рухаються від розробки в лабораторії до випробування на тваринах і згодом – на людях. Кожен із кількох обов’язкових етапів на цьому шляху може тривати роками, тож зазвичай від експериментальної розробки до виходу готових ліків на ринок проходить щонайменше десятиріччя, а часто – і більше. З огляду на тривалість процесу й інші перешкоди багато потенційних ліків ніколи не досягають етапу масового виробництва.

У світовій практиці процес затвердження медичних препаратів поділено на п’ять етапів: доклінічна оцінка, три тривалі етапи випробувань і отримання остаточного дозволу. Як пише CBC News , нині всього шість потенційних вакцин змогли дійти до третього етапу випробувань. Але враховуючи, що про існування COVID-19 експертне середовище поза межами Китаю дізналося лише пів року тому, такий темп – вражає. Досягти цього вдалося, знехтувавши усталеними правилами й проводячи послідовні етапи випробувань на людях паралельно. Приміром, друга фаза розпочиналася всього за два тижні після початку шестимісячної першої. Така оперативність стискає багаторічну роботу в кілька місяців, однак збільшує ризики того, що побічні ефекти залишаться непоміченими.

КИТАЙ, США, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ...

То хто ж нині лідирує в гонитві за вакциною? До передостаннього третього етапу клінічних випробувань поки що дісталися три компанії з Китаю, дві – зі США й одна – з Великобританії. Визначити, хто з них найближчий до перемоги зараз неможливо, адже саме клінічні тести й мають підтвердити ефективність. Саме тому в США стартували досі наймасштабніші випробування потенційної вакцини, до яких мають долучитися 30 тис. добровольців. Розробку Національного інституту здоров’я та приватної компанії Moderna двічі уведуть учасникам експерименту, після чого стежитимуть за поширенням у їхній групі вірусу. При цьому деякі добровольці отримають дозу плацебо, хоча й не знатимуть про це. «Ми налаштовані обережно оптимістично», – розповів президент Moderna Стівен Хоге, пише Associated Press . На його переконання, вакцина подіє, і докази цього з’являться вже «до кінця нинішнього року». Інші конкуренти намагаються не відставати й у липні теж розпочали випробування на людях, хоч і менш масштабні.

Зрозуміло, що національні уряди сподіваються на успіх власних науковців, тому США вже зробили у Pfizer передзамовлення на 100 млн вакцин у разі їх успішного випробування. Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди уклали контракт із британською AstraZeneca на 400 мільйонів доз. А Китай активно підтримує власних виробників.

НАВІТЬ МЕНШ ЕФЕКТИВНА ВАКЦИНА ЗМОЖЕ ДОПОМОГТИ

У світі існує кілька способів створення вакцин, і шість «фіналістів» використовують три різні підходи. На переконання експертів, така різноманітність – вельми позитивна, адже дасть змогу перевірити різні типи препаратів на різних демографічних групах. Окрім цього, одночасна поява кількох ефективних вакцин з різних компонентів дасть змогу розподілити роботу з їх виробництва (адже йдеться про мільярди доз) та зменшити час очікування й дефіцит, адже лише масова вакцинація всього населення Землі зможе спинити COVID-19.

Окрім цього, вакцина від жодної хвороби не дає 100 % ефективності. Приміром, вакцини від кору, свинки й краснухи ефективні на 97% , а сезонному грипові вакцина запобігає в кращому разі в 60 % випадків. Усе ж навіть менш ефективна вакцина зможе пом’якшити перебіг хвороби, якщо людина таки підхопить COVID-19. Водночас деякі експерти звертають увагу на небезпеку того, що вакциновані люди менш ретельно дотримуватимуться важливих запобіжних заходів, на кшталт миття рук й перебування вдома в разі поганого самопочуття.

ВИПРОБОВУВАННЯ НА ЛЮДЯХ І ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

До речі, не можна відкидати й імовірність того, що в лідери неочікувано вирветься якийсь новачок, зумівши найкраще використати вразливість вірусу. Нинішня ситуація – безпрецедентна, й інтелектуальні потуги, залучені до її вирішення, – неймовірні.

На заваді швидкій розробці вакцини, як завжди, стоять і моральні застороги. Під час традиційних клінічних випробувань добровольцям вводять потенційну вакцину, після чого чекають, поки вони інфікуються, й стежать за процесом одужання. Це створює найбільш природі умови перебігу хвороби та забезпечує найточніші результати, однак потребує багато часу, якого зараз обмаль. З огляду на це, деякі науковці закликають до проведення іншого типу випробування, що передбачає вакцинування добровольців і подальше штучне введення в їхній організм вірусу. Такий підхід дасть змогу на кілька місяців прискорити процес. Однак, зважаючи на те, як мало нині відомо про COVID-19, учасники експерименту можуть бути недостатньо поінформовані щодо можливих ризиків. Передбачаючи це, ВООЗ підготувала спеціальні етичні вказівки щодо випробувань ліків на людях у період пандемії. Такі випробування дуже ризиковані, однак близько 30 тис. чоловік у більш як 140 країнах уже погодилися взяти в них участь.

ЧЕКАТИ І НЕ ЗНІМАТИ МАСКУ

Незважаючи на титанічні зусилля й велетенські суми, які витрачаються на прискорену розробку вакцини, сподіватися на її появу раніше літа чи навіть осені 2021 року не слід. Імовірно, ефективні методи лікування COVID-19 з’являться раніше, але до дійової вакцини ще далеко. Доти нам усім слід дотримуватися прикладу Дженіфер Халлер, яка у березні однією з перших у світі долучилася до випробувань на людях, добровільно погодившись спробувати експериментальне лікування. Вона радить носити маску в громадських місцях та тримати рекомендовані два метри дистанції, сподіваючись на науковий прорив.

Максим Наливайко, Оттава