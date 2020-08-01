МОЗ планує повністю оновити парк “швидких” за два роки

До 2023 року в Україні значно збільшать зарплату працівникам екстреної медичної допомоги та повністю оновлять парк «швидких».

Про це розповів під час онлайн-брифінгу з Рівного міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

«6,9 мільйона українців кожного року викликають екстрену медичну допомогу. В «екстренці» працюють 40 тисяч медичних працівників, і наше завдання – створити їх роботу достатньо комфортною... Перш за все - це підняття заробітної плати, яка в них на сьогодні є неприпустимо малою і не підвищувалася останні 30 років», - сказав Степанов.

Він зазначив, що починаючи з 1 липня за рішенням уряду їм піднято фінансування на 40%, а з 1 вересня, буде піднято заробітну плату для всіх медичних працівників, в тому числі працівників екстреної медичної допомоги.

«В наших пропозиціях до бюджету 2021 року ми будемо пропонувати суттєво підвищити заробітну плату працівникам екстреної медичної допомоги… Заробітна плата водія, який на сьогодні отримує близько 4,5 – 5 тисяч гривень, повинна бути від 10 до 12 тисяч гривень. І так далі», - поінформував міністр.

За його словами, планується також суттєво оновити парк карет «швидкої допомоги».

«Вже в цьому році передбачено відповідні кошти для придбання майже 400 автомобілів «швидкої допомоги». І решту 1400, – бо в країні 1800 автомобілів, яким понад 10 років, - ми хочемо закупити за 2 роки», - сказав Степанов.

Він наголосив, що одним з головних критеріїв в роботі екстреної медичної допомоги є час доїзду.

«На сьогодні в норматив доїзду вкладається 31% викликів. Ми хочемо, щоб уже в 2021 році цей відсоток був на рівні не менше 60-ти. І далі ми хочемо його довести не менше, ніж в 75%», - зазначив Степанов.

Водночас він додав, що важливим питанням є маршрутизація, аби пацієнта доправити саме у спеціалізовану лікарню.

«Одним з таких критеріїв є надання допомоги при інфаркті міокарда та при інсульті. Тому що загалом в Україні 67% людей помирають кожного року від серцево-судинних захворювань. Сьогодні у нас людину з інфарктом міокарду везуть в спеціалізовані медичні заклади в 56% випадків. Ми хочемо цей показник довести до 90% поступово в 2023 році, починаючи з 2021 року. Те ж саме стосується й інсульту», - сказав міністр, наголосивши при цьому, що МОЗ має «чіткий план, чітке розуміння, як саме створювати екстрену медичну допомогу».