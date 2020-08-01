Справа щодо мільйонної афери з радіоактивним металобрухтом дійшла до суду
За даними слідства, це спричинило понад 2,7 мільйона гривень збитків державі, повідомляє пресслужба ДБР.
«До суду скеровано обвинувальний акт відносно голови одного з державних агентств України, який обвинувачується у незаконному поводженні з радіоактивними матеріалами (ч. 3 ст. 265 КК України)», - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що посадовець 23 серпня 2019 року підписав договір із суб’єктом підприємницької діяльності та продав радіоактивно забруднений металобрухт загальною вагою 511 тонн на суму 516 тисяч гривень.
Відповідно до висновку експертизи, досліджувані об'єкти є радіоактивними матеріалами, ринкова вартість яких становить понад 3 млн 269 тис грн, тому, як уточнюється, через ці дії посадовця державі було завдано матеріальної шкоди на суму понад 2 мільйони 753 тисяч гривень.
Зазначається, що окрім цього, під час укладення угоди про продаж металобрухту у сторін були відсутні ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України та санітарні паспорти на провадження виду діяльності, пов`язаного з торгівлею радіоактивними матеріалами у вигляді радіоактивно забрудненого металобрухту.
У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого у Києві, процесуальне керівництво - прокуратура Київської області, оперативний супровід — Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами та Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.