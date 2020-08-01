Справа щодо мільйонної афери з радіоактивним металобрухтом дійшла до суду

ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо голови одного із держагентств - його обвинувачують у незаконному поводженні з радіоактивними матеріалами.

За даними слідства, це спричинило понад 2,7 мільйона гривень збитків державі, повідомляє пресслужба ДБР.

«До суду скеровано обвинувальний акт відносно голови одного з державних агентств України, який обвинувачується у незаконному поводженні з радіоактивними матеріалами (ч. 3 ст. 265 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що посадовець 23 серпня 2019 року підписав договір із суб’єктом підприємницької діяльності та продав радіоактивно забруднений металобрухт загальною вагою 511 тонн на суму 516 тисяч гривень.

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Відповідно до висновку експертизи, досліджувані об'єкти є радіоактивними матеріалами, ринкова вартість яких становить понад 3 млн 269 тис грн, тому, як уточнюється, через ці дії посадовця державі було завдано матеріальної шкоди на суму понад 2 мільйони 753 тисяч гривень.

Зазначається, що окрім цього, під час укладення угоди про продаж металобрухту у сторін були відсутні ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України та санітарні паспорти на провадження виду діяльності, пов`язаного з торгівлею радіоактивними матеріалами у вигляді радіоактивно забрудненого металобрухту.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого у Києві, процесуальне керівництво - прокуратура Київської області, оперативний супровід — Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами та Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.