НАБУ завершило слідство у справі про "золоті" авто Volkswagen

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно двох посадовців Морської пошуково-рятувальної служби у справі про закупівлі автомобілів Volkswagen.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Досудове розслідування за підозрою директора казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (КП «МПРС») та його заступника у зловживанні владою та службовим становищем, завершено. 31 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду», - йдеться у повідомленні.

Дії обох посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Слідство встановило, що у 2017 році підозрювані з численними порушеннями законодавства закупили авто Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства на умовах оперативного лізингу.

Як уточнюють у НАБУ, за договором КП «МПРС» мало сплатити упродовж трьох років більше 16,3 млн грн за користування 7 авто, ринкова вартість яких становила близько 9,7 млн грн, і після того повернути їх приватній компанії.

«Таким чином КП мало сплатити за оренду автомобілів більше, ніж могло коштувати придбання їх у власність. Уже в перший рік користування КП «МПРС» сплатило за автівки 7,6 млн грн (фактично 78% від загальної вартості)», - повідомили у антикорупційному бюро.

За результатами проведення активних слідчих дій із боку детективів НАБУ влітку 2018 року за місцем проживання причетних фізичних і юридичних осіб приватне підприємство передало 6 авто у власність КП «МПРС».

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«Про встановлені факти Національне бюро поінформувало Антимонопольний комітет України, який провів власне розслідування і встановив факт змови учасників відкритих торгів, організованих КП «МПРС». В результаті, компанію-переможницю тендеру з постачання автівок АМКУ оштрафував на 204 тис. грн. І на таку ж суму – другого учасника торгів, який діяв із переможцем у змові», - зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що 25 червня 2020 року директору КП «МПРС» та його заступнику повідомлено про підозру.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснюють із лютого 2017 року.

Фото: nabu.gov.ua