Прикордонники прокоментували "прорив" контрабандиста з України в РФ

В Держприкордонслужбі України не володіють інформацією стосовно контрабандиста, якій нібито направлявся з території України і протаранив російських прикордонників.

Про це сказали кореспондентові Укрінформу у пресслужбі ДПСУ.

“У ДПСУ не надходила офіційна інформація від російського ФСБ про такий інцидент”, - сказали у відомстві.

Крім того, якщо аналізувати розташування зазначеного населеного пункту Григорівка, то він знаходиться навпроти окупованої території, де не представлені українські прикордонники.

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Як повідомлялося, за даними росЗМІ, ФСБ РФ заявило про затримання контрабандиста, що намагався на автомобілі протаранити прикордонників на кордоні з Україною.

У районі населеного пункту Григорівка співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області припинено контрабандну оборудку по незаконному переміщенню через кордон великої партії товарів народного споживання. За даними російських правоохоронців, під час затримання порушник не виконав вимоги прикордонного наряду про зупинку і спробував зникнути на російській території, направивши свій автомобіль на прикордонників, при цьому небезпечно маневруючи і створюючи загрозу їх життю та здоров'ю.

Зловмисник затриманий, він отримав поранення стегна.

Слід зазначити, що ця ділянка російсько-українського кордону зараз не контролюється Україною і перебуває під контролем бойовиків ОРДЛО.