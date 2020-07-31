Справа Шеремета: суд відклав апеляцію на арешт Кузьменко

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції щодо продовження тримання під вартою підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Про це у Facebook повідомляє спільнота Free Dr Kuzmenko.

«Судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисту Юлії Кузьменко сьогодні вже вдруге не відбулося у зв’язку з неявкою прокурорів. Розгляд апеляційної скарги перенесено на 11 серпня, 11:30», - йдеться у повідомленні.

Активісти наголосили, що у складі групи прокурорів по справі Шеремета було призначено 13 прокурорів, і жоден з них 31 липня не з’явився в суд, і про свою неявку прокурори повідомили суд за півгодини до початку засідання.

Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

12 березня на брифінгу заступник голови Нацполіції України Євген Коваль повідомив, що слідство у справі вбивства Павла Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Наразі слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.