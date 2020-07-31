Цьогоріч 56% хворих з інфарктом везуть у профільню лікарню – Степанов

У системі екстреної медичної допомоги лише 56% пацієнтів з інфарктом госпіталізують в той медичний заклад, де їм можуть надати відповідну допомогу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми знаємо, що могли привезти в лікарню, а потім виявляється, що треба везти в іншу лікарню... В цьому році 56% хворих з інфарктом везуть у той лікувальний заклад, де їм нададуть спеціалізовану медичну допомогу, де є ангіограф, де є відповідні фахівці. По інсультах у нас не існує даних, думаємо, цей показник приблизно на такому ж рівні”, - сказав Степанов.

Міністр охорони здоров’я наголосив, що наступні кілька років в сфері екстреної медичної допомоги буде вирішуватися питання побудови правильних маршрутів пацієнта, тобто госпіталізації в ті медзаклади, де пацієнту будуть в змозі надати потрібну йому медичну допомогу.

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“Ми плануємо , що відповідно з 2021 по 2023 рік показник по інфаркту (госпіталізації у відповідний медзаклад — ред.) буде на рівні 80%. На 90% ми хочемо вийти в 2022 році. Такі ж показники по інсультам”, - сказав Степанов.

Степанов наголосив, що досягнення такого рівня залежить також і від стану реалізації програми “Велике будівництво”. За його словами, планується у всіх районних лікарнях створити відділення невідкладної допомоги, з необхідним обладнанням — ангіографами, комп’ютерними томографами тощо.

Також, за словами Степанова, планується підвищити показник вчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги на виклик. Зараз, за даними МОЗ лише в 31% випадків бригади екстреної медичної допомоги вкладаються в норматив і доїжджають на виклик вчасно.

"Сьогодні за нашими даними, в 31% випадків бригади екстреної меддопомоги вкладаються у встановлений норматив. ... У наступному році ми хочемо, щоб цей показник був не менше 60%, в 2022 році - не менше 75%, в 2023 році - не менше 85%. Це реальні цифри, які, ми вважаємо, ми можемо досягти”, - сказав Степанов.

Міністр охорони здоров’я наголосив, що для зміни системи роботи екстреної медичної допомоги необхідно вирішити низку питань, серед яких як питання оновлення автопарку, підвищення кваліфікації медпрацівників, вирішення питання заробітної плати, так і вирішення питання доріг, маршрутизації пацієнтів, технічних питань по передачі інформації від бригади екстреної меддопомоги до лікарні тощо.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні працює 25 регіональних центрів екстреної медичної допомоги. У системі екстреної медичної допомоги працює 2 954 бригади, це 39 758 спеціалістів, з яких 4 391 лікар, 18 646 осіб середнього медичного персоналу, 9 474 водії.

В 2019 році екстрена медична допомога здійснила 6 868 961 виїздів на виклики, 2,1 млн приїздів вчасні, 2 млн пацієнтів госпіталізовані.