У працівника Апеляційної палати ВАКС підозрюють коронавірус
Про це Апеляційна палата ВАКС інформує у Facebook.
«У співробітника Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений», - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб, у суді здійснюються заходи дезінфекції.
«З метою убезпечення відвідувачів та працівників суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції до приміщення суду допускаються тільки учасники судових проваджень», - інформують в судовій установі.
Уточнюється, що Апеляційна палата ВАКС продовжує працювати в штатному режимі із дотриманням маскового режиму та вимірюванням температури працівникам та відвідувачам.
Як повідомлялося, 19 липня у ВАКС заявили, що у їхнього співробітника виявили COVID-19.
В Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1197.
Фото: CTK Photo/Укрінформ