У ДБР розповіли про “справу проти Томоса”

У рамках досудових розслідувань Державного бюро розслідувань не оспорювались та не перевірялись питання отримання Україною Томоса про автокефалію.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олександр Соколов, повідомляє пресслужба бюро.

Як пояснив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався п’ятий Президент Петро Порошенко, стосувалося не Томоса, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату.

За його словами, воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва ДБР Романа Труби і наразі закрито.

«Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає під статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань», - зауважив Соколов.

На його думку, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства. Керівник Бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР та спекуляцій на релігійні теми.

«ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії. З цього приводу нами проведені консультації з представниками різних релігійних громад, до яких доведено позицію державного бюро розслідувань», - резюмував Соколов.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у червні заявив, що стосовно нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томоса.

Згодом Державне бюро розслідувань підтвердило, що здійснює слідство у справі про можливі незаконні дії вищих посадовців, які вчинили діяння, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.