У ДБР розповіли про “справу проти Томоса”
Про це заявив в.о. директора ДБР Олександр Соколов, повідомляє пресслужба бюро.
Як пояснив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався п’ятий Президент Петро Порошенко, стосувалося не Томоса, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату.
За його словами, воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва ДБР Романа Труби і наразі закрито.
«Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає під статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань», - зауважив Соколов.
На його думку, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства. Керівник Бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР та спекуляцій на релігійні теми.
«ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії. З цього приводу нами проведені консультації з представниками різних релігійних громад, до яких доведено позицію державного бюро розслідувань», - резюмував Соколов.
Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у червні заявив, що стосовно нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томоса.
Згодом Державне бюро розслідувань підтвердило, що здійснює слідство у справі про можливі незаконні дії вищих посадовців, які вчинили діяння, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.