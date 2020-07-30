Нацрада дала добро на мовлення в Україні ще двом іноземним каналам

Нацрада дозволила мовлення в Україні британському спортивному телеканалу «TRACE Sports Stars» і французькому музичному телеканалу «TRACE URBAN».

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«До Національної ради надійшло звернення від британської компанії «Trace UK World LTD», яка є правовласником телевізійної програми «TRACE Sports Stars», із проханням внести цю програму до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Компанія надала підтверджувальні документи, зокрема копію ліцензії на мовлення телевізійної програми «TRACE Sports Stars», видану компанії «Trace UK World LTD» регулятором Ofcom», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заявник поінформував, що телевізійна програма «TRACE Sports Stars» – це спортивний канал, мова мовлення – англійська, французька, російська. Телеканал транслюється різними способами публічної передачі сигналу: супутниковим, кабельними каналами та за допомогою інтернету на територіях багатьох країн світу.

«Також до регулятора звернулася французька компанія «Trace Global», яка є правовласником телевізійної програми «TRACE URBAN», із проханням внести її до переліку іноземних дозволених телеканалів. Заявник надав договір між французьким регулятором і компанією «Trace Global» щодо трансляції телевізійної програми «TRACE URBAN». У зверненні зазначалося, що телевізійна програма «TRACE URBAN» – це музичний канал, мова мовлення – англійська, французька. Телеканал транслюється різними способами публічної передачі сигналу: супутниковим, кабельними каналами і за допомогою інтернету на територіях багатьох країн світу», - поінформували в Нацраді.

Там додали: обидва заявники гарантують, що програмне наповнення зазначених телевізійних програм, передбачених для ретрансляції на території України, повністю адаптовано до національного законодавства і відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Національна рада дослідила додаткову інформацію, зазначену заявниками, а також інформацію у формі відкритих даних, зокрема на офіційних веб-сайтах іноземних державних органів. Провівши моніторинг наданих записів ефіру цих програм щодо дотримання вимог законодавства України та положень Європейської конвенції, Національна рада не зафіксувала ознак порушень і реклами. Тож вирішила додати іноземні програми «TRACE Sports Stars» (трансляція у форматі HD) і «TRACE URBAN» (трансляція у форматі HD) до Переліку іноземних програм.

Крім того, Нацрада отримала звернення від ТОВ «Дентос Юроп» як представника компанії «MTV Networks s.r.o.» в Україні стосовно зміни юрисдикції та назви іноземних телевізійних каналів «MTV Ніts», «MTV Rocks» і «MTV Dance». Зокрема, ТОВ «Дентос Юроп» надало засвідчені переклади копій рішень, ухвалених чеською Радою з питань телебачення і радіомовлення (RRTV), щодо надання компанії «MTV Networks s.r.o.» ліцензій на телевізійне мовлення через супутник. Національна рада перевірила представлену інформацію і провела моніторинг ефіру цих трьох телеканалів, який не виявив ознак порушень законодавства.

Отже, відтепер у переліку дозволених програм країною-правовласником цих телеканалів зазначено Чеську Республіку, а назви програм змінено на «MTV Rocks International» (ефірний логотип «MTV Rocks»), «MTV Hits International» (ефірний логотип – «MTV Hits»), «сlub MTV».

Віднині Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, нараховує 179 телеканалів.