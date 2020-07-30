У Держбюро розслідувань підтвердили звільнення слідчого Корецького
Про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит Укрінформу.
«Повідомляємо, що Корецького Олега Павловича звільнено з посади начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 23.07.2020 у зв’язку зі скороченням посади державної служби внаслідок зміни штатного розпису з припиненням державної служби, на підставі пункту 1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», - йдеться у повідомленні.
У ДБР уточнили, що Корецькому також виплатили грошову компенсацію за дні невикористаної щорічної основної відпустки, дні додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби та вихідну допомогу у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.
Як повідомляв Укрінформ, на початку липня керівник одного зі слідчих відділів ДБР Олег Корецький заявив, зокрема, що на нього чинився тиск з боку керівництва з метою порушення кримінальних проваджень проти п’ятого Президента Петра Порошенка. Водночас він переконаний у безперспективності справ проти Порошенка.
Зі свого боку в ДБР стверджували, що заява Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою. Там також заявили, що його дії містять окремі ознаки кримінального правопорушення, а саме: розголошення відомостей досудового розслідування.