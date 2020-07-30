У Німеччині порахували легальних повій-українок

У Німеччині станом на кінець 2019 року зареєстрували 276 повій з українським громадянством.

Офіційно зареєстрованих у цій сфері послуг росіянок - 278, у той час як громадянок Білорусі тільки 61 особа, повідомили у відповідь на запит DW у Федеральному статистичному відомстві.

Раніше у четвер, 30 липня, відомство опублікувало загальний звіт, у якому повідомлялося, що загалом у Німеччині станом на кінець 2019 року було зареєстровано 40400 повій. У відомстві зауважили, що ця статистика не враховує тих, хто здійснює свою діяльність неофіційно.

Найбільшу частку серед зареєстрованих повій становлять громадянки Румунії - 35% (14300 осіб). 19% (7700) повій є власницями німецького паспорта. За ними - болгарки (11%, 4300 осіб) і громадянки Угорщини (8%, 3100 осіб).

Вік 78%в повій становив від 21 до 44 років. 17% - 45 років і більше, 5% - від 18 до 20 років.

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Наприкінці 2018 року по всій країні було зареєстровано 32800 повій. Вперше таку статистику почали збирати у 2017 році. З 1 липня 2017 року в Німеччині набув чинності закон про захист прав осіб, що займаються проституцією.

За оцінками аналітиків, реально в Німеччині можуть працювати до 400 тисяч працівниць та працівників сфери секс-послуг.

Фото: picture-alliance/dpa