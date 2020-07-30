ТЕТ "закриває" аналогове мовлення у низці населених пунктів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 30 липня розглянула клопотання ПрАТ «ТК «ТЕТ» ( логотип «ТЕТ»), м. Київ, щодо анулювання ліцензії на мовлення від 29.11.2011 № 00373-м та ухвалила позитивне рішення.

Про це повідомляє пресслужба регулятора. “Згідно з цією ліцензією телеканал здійснював загальнонаціональне мовлення на 19 частотах у низці населених пунктів нашої країни із використанням аналогової технології”, - зазначили в Нацраді. Читайте також: Нацрада перевірить три “мовчазні” супутникові телеканали Також регуляторний орган зобов’язав компанію повернути ліцензію на мовлення впродовж десяти днів з дати ухвалення цього рішення.