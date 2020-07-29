ЗНО підтримують більшість українців

Більшість (67%) українців підтримують систему вступу до вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова і Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" "Освіта і пандемія: що українці думають про дистанційне навчання та як оцінюють ЗНО", які є в розпорядженні Укрінформу.

"67% українців підтримують запроваджену у 2008 році систему вступу до ВНЗ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Не підтримують її лише 14%. Щодо причин такої підтримки, близько 70% громадян погоджуються, що ЗНО поставило усіх абітурієнтів у рівні умови, також близько 60% говорять, що ЗНО дозволило зменшити рівень корупції при вступі до ВНЗ", - ідеться у результатах опитування.

Зазначається, що така думка переважає у всіх регіонах, хоча у східному та південному регіоні близько 28% не вважають, що ЗНО дозволило зменшити рівень корупції.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.