На допомогу сім’ям загиблих та постраждалих в АТО виділили 10,5 мільйона

Кабмін ухвалив рішення про виділення понад 10,43 млн грн для надання одноразової допомоги 3 членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та 14 особам, які стали особами з інвалідністю.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виділення Мінветеранів коштів з резервного фонду державного бюджету в сумі 10,434 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 3 осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та 14 особам, які стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції», - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження уряду.

Як зазначається, відповідно до рішень, прийнятих міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб, необхідно надати одноразову грошову допомогу членам сімей 3 загиблих осіб та 14 особам з інвалідністю, пов’язаних з участю в антитерористичній операції.

За розрахунками Мінветеранів, відповідно до рішень прийнятих міжвідомчою комісією від 04.06.2020 та від 11.06.2020 потреба коштів, які необхідно надати сім'ям загиблих та особам, які стали інвалідами, складає 10,435 млн грн, в тому числі: членам сімей 3 осіб, які загинули – майже 3,508 млн грн; 14 особам, які отримали інвалідність – майже 6,93 млн грн (6 особам (ІІ групи) 3,024 млн грн, 8 особам (ІІІ групи) - 3,903 млн грн).